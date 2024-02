Enshrouded : le succès se poursuit, un premier point sur les améliorations

Keen Games a lancé le mois dernier Enshrouded, un jeu de survie médiéval. Le genre est très représenté sur ordinateurs, mais malgré l'Early Access, le titre a séduit de nombreux joueurs, cumulant plus d'un million de ventes après quatre jours seulement. Un chiffre qui a évidemment continué de grimper.

Keen Games annonce aujourd'hui qu'Enshrouded compte deux millions de joueurs sur PC, un succès fulgurant alors que le développement bat toujours son plein. Le studio indépendant a déjà apporté plusieurs améliorations et dresse un premier bilan des travaux effectués :

Jan Jöckel, PDG de Keen Games, rajoute :

Nous sommes encore sans voix devant le succès et l'accueil positif d'Enshrouded. Nous ne pouvons pas être plus reconnaissants envers nos joueurs et nous allons travailler encore plus dur pour leurs proposer le plus rapidement possible de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités.