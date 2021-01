Guilty Gear: Strive poursuit la présentation de ses modes de jeu, une vidéo récapitulative pour faire le point

La sortie de Guilty Gear: Strive a beau être encore assez lointaine, cela n'empêche pas Arc System Works de déballer toutes les informations à son sujet depuis le début du mois. Après avoir littéralement commencé l'année en diffusant le trailer d'Anji Mito pile pour son anniversaire, nous avons ainsi eu un rapide tour d'horizon des modes de jeu hors ligne. La galerie et le scénario avaient alors été mis de côté, et c'est sur eux que revient à présent le studio, mais pas que.

Concernant le mode Histoire, il est décrit comme étant le point culminant du scénario de la licence, ayant lieu aux États-Unis où Sol Badguy va devoir effectuer un choix final ! À priori, il ne devrait contenir que des cinématiques puisqu'il n'y aura pas besoin de prendre part à des combats... La galerie servira de son côté à apprécier des artworks et illustrations de personnages et environnements, ainsi que d'autres documents utilisés au cours du développement. Les musiques et bandes-annonces de Guilty Gear: Strive, mais aussi de précédents épisodes y seront regroupées. Enfin, une encyclopédie nommée GG World devrait ravir les joueurs souhaitant parfaire leurs connaissances de la saga, puisqu'elle inclura une chronologie des évènements, un glossaire avec les profils des personnages et des lieux visités au cours de ces 20 dernières années ainsi que sociogrammes présentant les relations entre les divers protagonistes.

Bien entendu, ce qui devrait le plus occuper la communauté, c'est le jeu en ligne, qui a lui aussi été présenté, doté d'un rollback netcode qui devrait améliorer l'expérience globale peu importe la localisation des joueurs. Le drôle de lobby que certains ont déjà visité lors de la bêta, et qui ne plait pas forcément, nous mettra aux commandes d'un petit avatar pixelisé pouvant utiliser des emotes et un chat textuel. De là, il sera possible d'accéder à une salle dépendant de notre niveau de jeu, nos compétences en la matière étant analysées à chaque match. Avec beaucoup de volonté et d'entraînement, peut-être atteindrez-vous le Paradis, la salle la plus élevée regroupant l'élite ! Des affrontements rapides seront proposés pour ne pas perdre de temps et jusqu'à neuf personnes pourront rejoindre une même salle, parfait pour se retrouver entre amis.

Enfin, un dernier point a été fait sur le système de combat, qui inclura deux mécaniques bien connues dans le milieu du versus fighting, le Roman Cancel et le Wall Break :

Roman Cancel Annule votre attaque, envoie une onde de choc et ralentit le mouvement de votre adversaire. Vous pouvez l'utiliser en attaquant pour renforcer votre attaque, ou l'utiliser défensivement pour résister aux attaques de votre adversaire. Le Roman Cancel est une mécanique qui peut ajouter de la profondeur à vos matchs, en fonction de la façon dont vous l'utilisez. Wall Break Conduisez l'adversaire au bord du stage et lancez une certaine attaque pour briser le mur et l'emporter dans un stage différent avec une scène flashy. Non seulement il subira des dégâts supplémentaires liés au coup, mais la puissance d'attaque de votre personnage et d'autres statistiques augmenteront pendant un temps limité.

Une longue vidéo tout en anglais a également été diffusée, revenant justement sur l'ensemble de ces modes et rappelant que le cross-play sera disponible entre joueurs PS4 et PS5, ainsi que de nouveaux visuels à retrouver en page suivante.

Si vous êtes convaincus, la date de sortie de Guilty Gear: Strive est fixée au 9 avril 2021 sur PS5, PS4 et PC. Les précommandes sont ouvertes sur Amazon où il est respectivement affiché à 59,99 et 64,99 € sur les consoles de Sony.