Enshrouded lance sa mise à jour majeure Serviteurs des Ténèbres, voici toutes les nouveautés

Keen Games continue d'améliorer Enshrouded, son jeu de survie actuellement disponible en Early Access sur PC. Comme annoncé le mois dernier, le titre accueille sa sixième mise à jour majeure, Serviteurs des Ténèbres, qui n'est pas avare en nouveautés et en améliorations. Mais d'abord, place à la bande-annonce :

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la mise à jour Serviteurs des Ténèbres d'Enshrouded :

Brillez comme une gemme d'arme dans le ciel





Lorsque la nuit tombe, c'est généralement le lit d'un Flameborn qui l'appelle. Cependant, avec cette mise à jour, de nouvelles récompenses et ressources dédiées à l'artisanat et à l'amélioration des armes pourraient bien inciter les joueurs à sacrifier quelques heures de sommeil...à condition d'être prêts à affronter l'obscurité de plus en plus menaçante ! Parmi les nouveaux dangers, on trouve les Pack Wolves, une nouvelle variante des Scavenger Hounds, ainsi que davantage de Foggers dans les zones envahies par la Brume ou temporairement couvertes de brouillard. Les plus intrépides peuvent explorer ces terres brumeuses pour y dénicher des plantes rares ou des insectes nocturnes tels les papillons de nuit, et même découvrir une ou deux portes mystérieuses... si tant est qu'ils aient le courage de braver l'obscurité pour en percer les secrets.

De l'extérieur, la Brume apparaît comme une nappe dense qui dissimule de nombreux trésors, ressources et adversaires redoutables. Avec Serviteurs des Ténèbres, cette brume a été visuellement retravaillée pour paraître plus naturelle, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, grâce à un rendu de lumière amélioré qui rehausse l'atmosphère et les graphismes du jeu. Malgré une toxicité anormale et de nouveaux ennemis comme les Habitants des profondeurs de la Brume, le Pisteur de brume et la Reine des bestioles Déchu, les joueurs seront incités à entrer pour avoir la chance de trouver des coffres de récompense de niveau argent ainsi qu'une pléthore de nouvelles ressources et recettes qui les attendent : palettes de teintes pour armures, ressources de gemmes d'armes, sorts canalisés, matériaux spécifiques à la Brume, et bien plus encore.

Caractéristiques des Serviteurs des Ténèbres :





De nouvelles incitations pour veiller tard et explorer la Brume : des éléments originaux de gameplay pour vous encourager à explorer les zones les plus risquées d'Embervale.

: des éléments originaux de gameplay pour vous encourager à explorer les zones les plus risquées d'Embervale. De nouveaux ennemis rampants et effrayants comme les Habitants des profondeurs de la Brume, le Pisteur de brume et la Reine des bestioles. En résumé, tout ce qui bouge peut vous tuer et vous mener à votre perte.

comme les Habitants des profondeurs de la Brume, le Pisteur de brume et la Reine des bestioles. En résumé, tout ce qui bouge peut vous tuer et vous mener à votre perte. Ensembles d'armures pour le jour et la nuit : de nouvelles tenues esthétiques et ensembles d'armures sont disponibles, avec des thèmes distincts pour le jour et la nuit.

: de nouvelles tenues esthétiques et ensembles d'armures sont disponibles, avec des thèmes distincts pour le jour et la nuit. Un nouveau point d'intérêt dans la Brume : les Shroud Lairs, facilement identifiables, où de nouveaux ennemis protègent des ressources et trésors rares.

: les Shroud Lairs, facilement identifiables, où de nouveaux ennemis protègent des ressources et trésors rares. Les Shroud Forges sont également cachées dans la Brume : elles permettent d'améliorer, ajouter et retirer des gemmes d'armes. Parviendrez vous à toutes les collectionner (21 en tout) ?

: elles permettent d'améliorer, ajouter et retirer des gemmes d'armes. Parviendrez vous à toutes les collectionner (21 en tout) ? Les joueurs peuvent teindre leurs armures à la Station de coloration : rien de tel qu'un défilé de mode pour affirmer son statut de survivant expérimenté.

: rien de tel qu'un défilé de mode pour affirmer son statut de survivant expérimenté. De jour comme de nuit, changez de coiffure et de couleur de cheveux : grâce au nouveau barbier de votre village, explorez de nouvelles options de style capillaire et de couleur des yeux.

: grâce au nouveau barbier de votre village, explorez de nouvelles options de style capillaire et de couleur des yeux. Des variations supplémentaires pour les combats, ennemis, PNJ et plantes : très pratiques à collecter grâce à la nouvelle capacité de récolte automatique.

: très pratiques à collecter grâce à la nouvelle capacité de récolte automatique. Les apparences peuvent être trompeuses : amélioration visuelle majeure du Shroud lui-même.

: amélioration visuelle majeure du Shroud lui-même. La toute première quête choisie par les fans, Le Dernier Souffle du Dragon, peut être débloquée en explorant les vestiges des dragons dans les montagnes d'Albaneve.

La mise à jour Serviteurs des Ténèbres inclut une quête spéciale choisie par la communauté à travers une série de sondages sur les réseaux sociaux, une approche novatrice pour Keen Games qui souhaite impliquer sa communauté en pleine expansion. Les abonnés ont voté chaque semaine sur les réponses à des questions concernant le quoi, le où, le comment et le pourquoi de cette quête, sur l'ensemble des plateformes participantes. Au final, la communauté a opté pour une chasse au trésor débutant dans les montagnes d'Albaneve (le nouveau biome introduit dans Souls of the Frozen Frontier). Quant à la récompense ? Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir !