Enshrouded : la mise à jour majeure Hollow Halls lancée avec un tas de nouveautés

En début d'année, Keen Games lançait Enshrouded, un jeu de survie qui a rencontré un énorme succès, alors même qu'il n'est encore qu'en Early Access. Les développeurs vont évidemment améliorer et étoffer l'expérience à grands coups de patchs, la roadmap est chargée et la première mise à jour majeure vient d'être lancée.

Voici donc Hollow Halls, la première grosse mise à jour d'Enshrouded, Keen Games précise que le contenu du patch a été influencé par la communauté, voici toutes les nouveautés :

De nouveaux et plus grands donjons,

Une nouvelle faction ennemie,

De nouvelles récompenses légendaires,

Une mystérieuse table de craft avec de nouvelles recettes et de nouvelles quêtes,

De nombreux ajouts pour les builders, les artisans et les cultivateurs,

De nombreuses améliorations de performances, de l'interface utilisateur et de qualité de vie.

Hollow Halls : 4 nouveaux et vastes donjons !

Parmi les nouveautés de la mise à jour, les joueurs pourront découvrir quatre nouveaux vastes donjons (un dans chaque biome), remplis d'ennemis, de nouveaux pièges et de nouvelles récompenses, pour ceux qui seront assez braves pour y pénétrer. Les joueurs pourront partir à la découverte de ces nouveaux donjons en parlant avec l'Alchimiste.

Les builders seront heureux d'apprendre que les portes et les fenêtres rondes sont désormais disponibles ! D'adorables plantes en pot et de jeunes arbres seront également dispos pour transformer les bases en foyers. L'immersion sera aussi améliorée : le brouillard ne pourra plus traverser les murs des constructions (requête n°23 votée par les joueurs) et une fonctionnalité très attendue par les amateurs de RP : les joueurs pourront... S'ASSEOIR !

Co-op améliorée !

Pour les joueurs friands de collaboration en co-op, cette mise à jour majeure contient aussi des fonctionnalités qui vont permettre de se rapprocher de ses compagnons de flamme et faciliteront la gestion des provisions :

Les pings multijoueur permettront à tous les membres d'une partie d'indiquer précisément une direction ou un point d'intérêt lorsque des explorations, en plus de trouver avec plus de précision les serveurs grâce à la recherche d'IP.

Actuellement à la 7ème place des fonctionnalités les plus demandées par les joueurs sur Feature Upvote, il est maintenant possible de crafter et diviser par piles. Une fois que l'équipement est crafté et divisé, le partager avec les autres joueurs est désormais plus facile que jamais, avec un accès au menu plus pratique (de plus, les joueurs seront notifiés si leur sac à dos est plein et qu'ils ne peuvent pas recevoir de généreux cadeaux de la part de leurs compagnons d'aventure).

Quoi d'autre de neuf ?

Hollow Halls inclut également de nombreuses améliorations de qualité de vie, d'interface utilisateur et de performances. Premièrement, la limite de frame à 60hz a été supprimée, cela signifie donc une meilleure fluidité et un taux de rafraichissement plus haut pour les personnes avec des ordinateurs puissants. De plus, la mise à jour supprime une partie de l'encombrement visuel, de typos et d'erreurs repérées par la communauté. Plusieurs autres bugs mineurs et visuels de bordures pour les espaces de construction ont été ajustés et corrigés.

Enfin, les futures mises à jour comme celle-ci seront appliquées efficacement, seulement les zones affectées seront patchées afin d'éviter une réécriture complète, signifiant aussi que les joueurs pourront profiter de la multitude de nouvelles fonctionnalités, corrections et de contenu plus rapidement. Les mouvements de caméra se sont également améliorés afin de donner aux joueurs une plus grande fluidité, et de présence, lors de l'exploration des paysages d'Enshrouded.