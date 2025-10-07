Dark Hours : une date de sortie proche pour la 1.0 du survival horror coopératif phénomène

Piece of Cake studios est heureux d’annoncer la sortie complète de son survival horror coopératif, Dark Hours, pour le 23 octobre 2025 sur Steam et Epic Games Store au prix de 14,99 €. Ce thriller jouable jusqu’à quatre met en scène des braquages de haut vol qui tournent mal, perturbés par des apparitions surnaturelles terrifiantes. Après plus de 500 000 exemplaires vendus lors de son Accès Anticipé, Dark Hours passe bientôt en version 1.0 avec des tonnes de nouveautés effrayantes et un gameplay perfectionné.

Un teaser horrifique pour Dark Hours





Pour fêter ça, Piece of Cake studios publie un teaser vidéo qui dévoile la date de sortie officielle du jeu et donne le ton sur les délices horrifiques à venir :

Cette expérience de survie horrifique multijoueur vous invite à incarner une bande de voleurs chevronnés chargés d’organiser des casses dans des lieux hantés. Quand le braquage est interrompu par une apparition surnaturelle, votre équipe se retrouve coincée avec une entité maléfique. Oubliez votre plan si bien huilé, votre mission est désormais de survivre. Explorez et coopérez pour trouver le chemin de la sortie !

Voici un résumé du contenu et des possibilités offertes par cette version 1.0 :

8 monstres, avec leurs propres capacités et faiblesses ;

50+ objets de braquage : kit de braquage, appareils de piratage et de contrôle à distance, EMP, grenades sacrées et glacées, pistolet de détresse, scanner d’entités et trackers GPS, caméras instantanées et plus encore ;

60 cartes sur 5 environnements : salle des ventes aux enchères, casinos, musées, sites nucléaires et bâteaux de croisière ;

12+ objectifs de mission pour varier la préparation de vos casses ;

3 factions mafieuses pour augmenter votre réputation et débloquer des objets exclusifs et des options de personnalisation ;

4 niveaux de difficulté, dont le mode Cauchemar ;

100+ objets de personnalisation ;

Des tonnes d’énigmes, pièges et mini jeux mortels ;

Mode PvPvE où 2 équipes de voleurs s’affrontent ;

3 modes de jeu fun : Golden Rabbit, Curling et Red Light Green Light ;

Crossplay et liste d’amis.

En attendant la sortie de la version 1.0 de Dark Hours le 23 octobre prochain, vous pouvez retrouver des PC gaming sur Cdiscount.