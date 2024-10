Tales of Graces f Remastered lance ses précommandes et présente ses nouveautés en vidéo

Dans le cadre du 30e anniversaire de la licence Tales of, Bandai Namco a lancé le Remastered Project en annonçant au mois d'août Tales of Graces f Remastered, une version modernisée de ce jeu de rôle de la PS3, qui était lui-même un portage du jeu de la Wii. Cette fois, tout le monde en profitera avec des améliorations qui nous sont justement présentées ce mercredi en vidéo en parallèle de l'ouverture des précommandes.

Cette bande-annonce nous montre l'ajout d'une icône de destination pour se repérer plus facilement ; la possibilité d'activer ou non les rencontres avec les ennemis à leur contact et ainsi éviter les combats, qui disposeront d'une fonctionnalité pour les réessayer directement en cas de défaite ; et l'inclusion de sous-titres pour les dialogues en fin d'affrontement, pratique en choisissant le japonais. Le système de combat est également à l'honneur, avec différents styles, des esquives, l'utilisation des Artes et du mode Accélération lié aux compétences de chaque personnage. Plus de 80 DLC du jeu d'origine seront également présents, soit presque tous comme déjà évoqué lors de l'annonce.

Tales of Graces f Remastered est pour rappel attendu le 17 janvier 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Vous trouverez ci-dessous le détail des éditions et bonus de précommande.

Bonus de précommande Ensemble d'assistance super aventure incluant :

Gelée de pomme (10) ;



Gelée de raisin (10) ;



Fiole vitale (10) ;



Fiole de panacée (10). Édition standard - 39,99 € Le jeu Tales of Graces f Remastered. Édition Deluxe - 59,99 € Le jeu Tales of Graces f Remastered.

Pack musique de fond.

Livre d'illustrations numérique et bande sonore originale.

Ensemble herbe de soutien à super croissance.

Si vous souhaitez vous procurer Tales of Graces f Remastered au format physique, seules les PS5 et Switch seront concernées. Vous pouvez précommander le jeu sur Amazon (ici et là), à la Fnac (ici et là) ou chez Cdiscount.