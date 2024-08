Tales of Graces f Remastered : le RPG bientôt de retour pour les 30 ans de la licence avec quelques nouveautés

Vous vous souvenez de la rumeur d'un Tales of Xillia Remastered qui a circulé le mois dernier ? Eh bien, ce n'est pas absolument pas cet épisode que Bandai Namco compte nous proposer, mais la licence va effectivement faire son retour au travers d'une remastérisation. L'heureux élu était également une exclusivité PS3 à son lancement, du moins la version qui nous intéresse à présent, puisqu'il s'agit de Tales of Graces f Remastered. Pour info, l'original était paru sur Wii en 2009 avant de sortir l'année suivante sur la console de Sony au Japon et pas avant 2012 en Occident. C'est à l'occasion de l'Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase que l'annonce a été effectuée.

Les fans ne devront pas attendre bien longtemps avant de retrouver ou découvrir l'aventure d'Asbel et ses compagnons, puisque Tales of Graces f Remastered sortira le 17 janvier 2025 sur Switch, mais aussi sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Cette version développée par TOSE disposera de sauvegardes automatiques, de la possibilité de désactiver les rencontres d'ennemis, de passer les dialogues, d'icônes de destination et bien évidemment de graphismes améliorés et de tout le contenu additionnel paru... ou presque. En effet, le site officiel précise que certains DLC sous licence qui étaient proposés à l'époque ne seront pas inclus. Il s'agit sans doute des costumes Code Geass. L'épilogue Lignée & Héritage sera lui bien présent. La boutique des grades sera elle accessible dès le début du jeu, servant à obtenir de sacrés bonus.

Malgré tout ce contenu inclus, Bandai Namco a tout de même trouvé le moyen de proposer une édition numérique Deluxe, qui inclura un artbook dématérialisé, les 112 pistes de la bande-son, un pack de musiques de combat et un set d'herbes bonus totalement dispensable. Les fans auraient sans doute apprécié disposer de l'OST physique avec le jeu, dommage. De même, un set d'objets de soutien est proposé pour les précommandes.

Pour terminer, une deuxième vidéo a été mise en ligne, dans laquelle l'actuel producteur de la licence Yusuke Tomizawa a évoqué le 30e anniversaire de cette dernière, qui aura lieu en décembre. Il donne également quelques détails sur l'intrigue et les mécaniques de Tales of Graces. Vous noterez qu'un logo spécial Remastered Project est associé au jeu, de quoi se demander si d'autres ne suivront pas l'année prochaine.

