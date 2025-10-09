Nintendo Switch Online : trois jeux de la SNES ajoutés, dont une grande première en dehors du Japon !

Au tour de la Super Nintendo d'être servie





Le mois dernier, outre l'annonce de l'arrivée en 2026 de la VR grâce au Virtual Boy au sein du Nintendo Switch Online, les abonnés ayant souscrit à l'offre Pack additionnel ont pu profiter de Forsaken 64 puis de deux titres GBA signés Namco, Mr. Driller 2 et KLONOA: Empire of Dreams. Pour octobre, personne ne sera mis de côté puisque ce sont trois jeux de la SNES qui viennent de faire leur apparition ce jeudi. Mieux encore, l'un d'eux sort pour la toute première fois en dehors du Japon, signé Nintendo et Game Freak.

Présentation des nouveautés





Évidemment, aucun rapport avec Pokémon. Il s'agit de Mario & Wario, mêlant plateformes et puzzles, qui a comme particularité d'être l'un des jeux nécessitant les contrôles à la souris. Il est accompagné par une valeur sûre qu'est Fatal Fury Special et BUBSY in: Claws Encounters of the Furred Kind, la toute première aventure du personnage.

BUBSY in: Claws Encounters of the Furred Kind Bubsy Bobcat veut récupérer ses pelotes volées ! Incarnez le célèbre félin dans ce jeu d'action sorti sur Super NES en 1993. La grande aventure de Bubsy commence lorsque ses précieuses pelotes sont dérobées par les Woolies, une espèce extraterrestre obsédée par la laine. Parcourez 16 mondes, composés chacun d'environ 300 écrans remplis d'ennemis loufoques et de mécanismes bizarres. Fouillez tous les coins et recoins de ces vastes niveaux à la recherche des pelotes de laine qui y sont éparpillées et qui vous permettront d'atteindre votre but. Fatal Fury Special 15 combattants différents s'affrontent ! Ce jeu de combat, sorti sur Super NES en 1995, comprend les huit personnages originaux de Fatal Fury 2, trois nouveaux personnages (Billy Kane, Axel Hawk et Laurence Blood) et un nouveau boss (Wolfgang Krauser). De plus, trois personnages issus du Fatal Fury original (Tung Fu Rue, Duck King et Geese Howard) font leur grand retour. Dans la continuité du jeu précédent, les combats se déroulent sur deux plans, mais de nouveaux coups spéciaux et de puissants « finishers » lui font mériter son titre, « Special ». Enfin, si vous remplissez certaines conditions particulières, Ryo Sakazaki de la série Art of Fighting fera une apparition toute spéciale elle aussi ! Mario & Wario Ce titre sorti uniquement au Japon sur Super Famicom en 1993 déborde d'action et de défis. Wario a laissé tomber un seau sur la tête de Mario, et maintenant, ce dernier ne voit plus rien ! C'est donc à vous de guider Mario jusqu'à Luigi. Créez des plateformes grâce à la baguette magique de la fée de la forêt, changez la direction dans laquelle Mario se déplace et éliminez les ennemis. Traversez 100 écrans offrant des énigmes uniques à résoudre via des commandes simples : déplacez la fée et cliquez sur le bouton gauche pour effectuer une action. À propos du mode souris : Ce titre utilise le mode souris. Pour jouer, tenez un Joy-Con 2 comme une souris ou connectez une souris USB compatible. Pour modifier la vitesse de la souris, sélectionnez Mouse Speed à l'écran Character Select dans le logiciel.

