SNES - Nintendo Switch Online : trois jeux de plus bientôt ajoutés en juillet 2021

Les ajouts de jeux à l'application SNES - Nintendo Switch Online (et sa grande sœur dédiée à la NES) ne sont plus si réguliers ni nombreux depuis un moment et sont donc toujours les bienvenus lorsqu'ils surviennent, comme ce sera donc le cas en cette fin juillet. Eh oui, après les vagues d'ajouts de février et mai 2021, Big N. va donc nous proposer trois jeux provenant de la SNES, présentés comme il se doit en vidéo.

Si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online, vous pourrez donc vous amuser à compter du mercredi 28 juillet aux titres suivant :

Bombuzal - Faites exploser stratégiquement la bombe de chaque niveau tout en vous laissant un endroit sûr pour vous tenir debout lorsque la poussière retombe. Dans ce jeu de réflexion, il faudra être rapide, car le temps presse. Assurez-vous simplement de ne pas oublier de prendre en compte la taille de chaque explosion, ou cela pourrait faire un trou dans toute votre planification minutieuse. Bonne chance, et amusez-vous bien !

- Faites exploser stratégiquement la bombe de chaque niveau tout en vous laissant un endroit sûr pour vous tenir debout lorsque la poussière retombe. Dans ce jeu de réflexion, il faudra être rapide, car le temps presse. Assurez-vous simplement de ne pas oublier de prendre en compte la taille de chaque explosion, ou cela pourrait faire un trou dans toute votre planification minutieuse. Bonne chance, et amusez-vous bien ! Claymates - Endossez le rôle de Clayton, fils du professeur Putty. Votre père a fait une découverte capitale, et avec le sérum qu'il a créé, les créatures vivantes peuvent être transformées en argile ! Vous ferez face à de nombreux dangers, mais vous avez la possibilité de vous transformer en cinq animaux différents. Vous en aurez besoin pour courir, sauter, voler, nager et franchir les obstacles sur votre chemin.

- Endossez le rôle de Clayton, fils du professeur Putty. Votre père a fait une découverte capitale, et avec le sérum qu'il a créé, les créatures vivantes peuvent être transformées en argile ! Vous ferez face à de nombreux dangers, mais vous avez la possibilité de vous transformer en cinq animaux différents. Vous en aurez besoin pour courir, sauter, voler, nager et franchir les obstacles sur votre chemin. Jelly Boy - Dans ce jeu de plateforme initialement sorti exclusivement en Europe en 1995, vous incarnez Jelly Boy, un bonbon a qui a été donné l'étincelle de vie par le pouvoir de la foudre. Vous êtes revenu à la vie en sachant une chose : vous devez vous échapper de l'usine de bonbons. Pour sortir, vous devrez collecter des pièces de puzzle et survivre aux ennemis qui tentent de vous arrêter. Vous aurez certainement besoin de toute votre intelligence, de vos compétences et de vos pouvoirs de métamorphose pour surmonter cette aventure loufoque.

Du côté de l'Archipel, nos amis de l'Est auront comme bien souvent un programme assez différent du nôtre. Si Bombuzal fait aussi partie du lot, les deux autres jeux proposés seront Shin Megami Tensei if..., jamais localisé en dehors du pays, et Dead Dance, connu sous le nom de Fighting Spirit: Tuff E Nuff en Amérique du Nord. Des défis seront aussi au programme, comme vous pouvez le voir dans la deuxième vidéo diffusée pour le Japon.

Si l'un des jeux présentés vous fait envie et que vous n'êtes pas encore membre, sachez qu'Amazon propose des abonnements au NSO, trois mois coûtant 7,99 € et l'année étant à 19,99 €.