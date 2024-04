Nintendo Switch Online : trois jeux de la SNES font leur arrivée, dont deux entièrement inédits en Occident !

Avec le Nintendo Switch Online, Big N. ajoute régulièrement des jeux d'antan aux émulateurs inclus dans sa console. Le mois dernier, les abonnés au Pack additionnel ont ainsi pu retrouver F-Zero: Maximum Velocity, tandis que cinq productions signées Rare avaient été ajoutées en février. En ce mois d'avril, c'est la Super Nintendo qui est mise en avant avec l'ajout dès ce vendredi de trois titres fort intéressants. En effet, deux d'entre eux ne sont jamais parus en dehors du Japon jusqu'à présent : le brawler Sugoi Hebereke de Sunsoft et le jeu de puzzles Wrecking Crew '98 avec Mario et bien d'autres personnages de son univers. Vous noterez au passage que c'est de là que lui vient son casque de chantier qu'il arbore dans les deux Super Mario Maker ! Le troisième est un classique du shoot'em up, Super R-Type.

Vous trouverez ci-dessous des descriptions de ces trois jeux, que vous pouvez donc retrouver dès maintenant si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online.

Amazing Hebereke - Développé par Sunsoft et initialement sorti sur la console Super Famicom en 1994, Amazing Hebereke est sur le point de faire ses débuts aux États-Unis (et donc en Europe, NDLR) ! Participez à des batailles mignonnes et chaotiques en mode solo ou avec jusqu'à quatre joueurs en mode VS.. Sélectionnez votre personnage, puis affrontez-vous sur des niveaux jonchés d'objets et de pièges à utiliser (ou en être la victime) ! Libérez l'attaque spéciale de votre personnage et essayez d'être le dernier survivant.

Notez qu'au Japon, le programme est un peu différent puisqu'en plus de Super R-Type et Wrecking Crew '98, ce sont Battletoads in Battlemaniacs (que nous avons donc eu en février) et le jeu d'aventure Marvelous: Mōhitotsu no Takarajima qui sont inclus.

Si vous souhaitez vous abonner au Nintendo Switch Online, l'abonnement de 3 mois est vendu 7,99 € via Amazon.