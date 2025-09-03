Nintendo Switch Online : un FPS de la N64 peu connu bientôt ajouté en Occident

Une arrivée peu surprenante





Au début de l'été, l'émulateur Nintendo 64 disponible sur Switch et Switch 2 faisait parler de lui puisque des joueurs avaient analysé l'arrière-plan flou de la vidéo présentant les nouveautés du logiciel en mai et fait quelques trouvailles. En effet, plusieurs jeux encore non ajoutés au Nintendo Switch Online pouvaient ainsi y être décelés. Donkey Kong 64, Super Smash Bros. et Glover étaient dans le lot... ainsi que Forsaken 64. Eh bien, ces petits malins peuvent être fiers d'eux puisqu'ils ont à priori visé juste, ce dernier venant d'être annoncé pour une arrivée ce jeudi 4 septembre en Europe et Amérique du Nord.

Présentation de Forsaken 64





Le choix de proposer ce jeu de tir à la première personne de Probe Entertainment et Acclaim est lui assez surprenant, surtout qu'il était à l'époque multiplateforme sur PC et PlayStation, avec ce portage N64 effectué par Iguana UK. D'ailleurs, il n'était sorti qu'au Royaume-Uni et outre Atlantique. Nightdive Studios en avait proposé un remaster en 2018, mais pas sur la console de Nintendo. Malgré la mention « Pour public averti », ce space shooter n'a clairement rien qui puisse choquer les jeunes joueurs actuels. Notez que ses modes de jeu multijoueurs seront eux également inclus.

Vous trouverez ci-dessous un résumé :

Forsaken 64 Vous êtes un mercenaire impitoyable, envoyé sur les ruines de la Terre dans le cadre d'une opération secrète baptisée Forsaken. Votre mission est d'infiltrer et de détruire les derniers bastions de la terreur mécanisée qui a anéanti toute vie sur la planète. La Terre est un piège mortel, infestée d'adversaires mécanoïdes impitoyables et de gangs de chasseurs de primes rivaux. Vous devrez tous les affronter au guidon de votre « moto-pion » antigravité pour faire fortune... ou courir à votre perte. Choisissez parmi les différents modes de ce jeu de tir à la première personne sorti sur Nintendo 64 en 1998 et lancez-vous dans le combat en mode solo ou multijoueur. Ensuite, choisissez votre moto. Chaque moto possède des attributs différents, chaque motard une attitude différente. Choisissez celle qui correspond à votre style, puis lancez-vous dans votre mission. La disponibilité des armes, des ennemis et des bonus varie selon votre niveau, alors restez vigilant !

Un traitement bien différent pour les joueurs japonais





Dans l'Archipel, pas question de proposer ce titre puisqu'il n'y était pas sorti. Les joueurs locaux y gagneront sans doute au change avec non pas un jeu Nintendo 64, mais une production de la Game Boy Advance nommée Magical Vacation, un RPG paru localement sur la console en 2001 et qui n'a jamais été officiellement traduit, donc n'espérez pas le voir dans notre catalogue.

Pour y jouer, vous devez donc êtres abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Cdiscount, la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.