BON PLAN : ce forfait mobile inclut 300 Go de data 5 Go pour 9,99 € !

Si vous voulez changer de forfait mobile pour profiter d'un maximum de data, voilà un bon plan à ne pas louper chez Cdiscount Mobile, qui utilise le réseau Bouygues Télécom. Avec le forfait Série spéciale 5G à 9,99 € par mois, vous avez 300 Go par mois en 5G, des appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine et d'autres avantages à l'étranger.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le forfait Série spéciale 5G à 9,99 €/mois chez Cdiscount Mobile :

Le forfait Série spéciale 5G en détail : Internet 5G : 300 Go Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà. Internet depuis EU/DOM : +25 Go en 4G 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Appels, SMS/MMS : illimités En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM Carte Sim : 1 € seulement Forfait mobile Série spéciale 5G à 9,99 €/mois chez Cdiscount Mobile