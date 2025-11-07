Capcom Platinum Titles : Monster Hunter Wilds déçoit et Resident Evil 2 franchit un nouveau palier de ventes

Capcom vient de mettre à jour sa liste des Platinum Titles, des jeux vidéo ayant dépassé le million d'exemplaires vendus. Une mise à jour qui permet de suivre l'évolution de certains titres, même si Monster Hunter: World reste encore et toujours en haut de la liste. Dans son récent bilan financier, Capcom avait déjà dévoilé quelques chiffres, notamment Resident Evil 2 Remake, qui a dépassé les 16 millions d'exemplaires écoulés.

D'anciens jeux cartonnent, des nouveautés déçoivent





Le Top 20, à découvrir ci-dessous, souligne également la contre-performance de Monster Hunter Wilds. Le titre peine à séduire de nouveaux joueurs, stagnant à 10,7 millions d’exemplaires vendus. C'est bien, mais le « vieux » Devil May Cry 5 vient de le dépasser. Et, même s'il n'est pas dans le haut du classement, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics fait son entrée dans les Platinum Titles avec un million de copies vendues.

Quels sont les jeux les plus vendus de Capcom ?





Voici le Top 20 des jeux les plus vendus de Capcom, au 30 septembre 2025 :

Monster Hunter: World : 21,8 millions (avec Iceborne Master Edition : 29,1 millions) ; Monster Hunter Rise : 17,8 millions ; Resident Evil 2 Remake : 16,3 millions ; Resident Evil 7: Biohazard : 15,9 millions ; Monster Hunter World: Iceborne : 15,6 millions ; Resident Evil Village : 12,8 millions ; Resident Evil 4 Remake : 11,1 millions ; Devil May Cry 5 : 10,7 millions ; Monster Hunter Wilds : 10,7 millions ; Resident Evil 3 Remake : 10,6 millions ; Monster Hunter Rise: Sunbreak: 10,4 millions ; Resident Evil 6 : 9,9 millions ; Resident Evil 5 : 9,9 millions ; Street Fighter V : 7,9 millions ; Street Fighter II : 6,3 millions ; Street Fighter 6 : 5,7 millions ; Monster Hunter Generations Ultimate : 5,1 millions ; Resident Evil 2 : 4,96 millions ; Resident Evil Rebirth : 4,9 millions ; Monster Hunter Freedom 3 : 4,9 millions.

Un gros jeu Capcom dès le début d'année 2026





Pour rappel, Capcom sortira Resident Evil Requiem le 27 février 2026. Un jeu d'horreur qui va sans aucun doute rejoindre le Top 20 dès son lancement. Le titre est disponible en précommande à 79,90 € chez Leclerc.

