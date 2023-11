Nintendo Indie World : le portage d'Outer Wilds enfin daté, Shantae Advance ressuscité et bien plus d'annonces de jeux indépendants

Vous pouvez ranger votre costume de clown, le Nintendo Indie World de ce mardi est terminé et toujours aucune trace du tant désiré Hollow Knight: Silksong, ce qui n'a rien d'étonnant. En revanche, nous avons bien eu des nouvelles d'Outer Wilds et elles sont très bonnes, car la date de sortie de son portage Switch annoncé en 2021 est calée au 7 décembre 2023. Cette Archaeologist Edition contiendra en plus l'extension Echoes of the Eye et, cerise sur le gâteau, elle sortira en boîte au cours de l'année 2024.

Outer Wilds: Archaeologist Edition par Mobius Digital et Annapurna Interactive Cette aventure en monde ouvert vous invite à explorer de multiples planètes à la recherche d'indices, de signaux sonores et d'anciens textes extraterrestres à déchiffrer. Mais ne vous attardez pas trop, ce système est pris dans une boucle temporelle et chaque planète change drastiquement au fil du temps. Plongez dans une cité souterraine avant qu'elle ne soit complètement ensevelie, évitez des cyclones aussi hauts que le ciel, et bien plus. Trouvez les clés pour déchiffrer les énigmes de ce système en explorant ses recoins les plus dangereux et les plus secrets, puis dénouez le plus grand secret d'entre tous dans l'extension Echoes of the Eye qui est incluse. Outer Wilds: Archaeologist Edition fera son arrivée le 7 décembre sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

L'autre grosse annonce du jour réjouira quant à elle les fans de la demie-génie de WayForward, car le jeu annulé de la Game Boy Advance Shantae: Risky Revolution va finalement sortir en 2024. C'est donc 22 ans plus tard et sous le nom Shantae Advance: Risky Revolution que nous pourrons découvrir cette aventure inédite, qui en plus d'avoir été achevée a été améliorée avec l'ajout d'un mode à 4 joueurs.

Shantae Advance: Risky Revolution par WayForward Shantae, la demi-génie préférée des fans, fait son retour dans une authentique suite rétro restaurée et achevée deux décennies plus tard du jeu original sorti en 2002. Ce jeu d'action, d'aventure et de plateformes réunit toute l'action à base de coups de cheveux et de danses du ventre que les fans de Shantae attendent, ainsi que plusieurs chapitres à suivre, quantité de villes et de labyrinthes, six transformations en animaux, des boss féroces et un mode compétitif à quatre*. Une toute nouvelle mécanique de jeu permet à Shantae de créer de nouveaux chemins en permutant l'avant-plan et l'arrière-plan, et en passant de l'un à l'autre pour progresser. Shantae Advance: Risky Revolution fera son arrivée en 2024 sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC.

Vous trouverez ci-dessous le reste des annonces de la présentation, qui valent vraiment le détour !

Core Keeper par Pugstorm et Fireshine Games Explorez une caverne infinie pleine de créatures, d'objets et de ressources dans une aventure bac à sable à vivre en solo ou à 8 maximum en multijoueur en ligne. Incarnez un explorateur attiré par une mystérieuse relique et découvrez les secrets d'un monde tombé dans l'oubli. Jouez à votre rythme, que ce soit en prenant votre temps en rassemblant des ressources, en cultivant la terre et en construisant votre base, ou plongez dans l'action en améliorant vos compétences, en affrontant des boss immémoriaux et en explorant un paysage en constante évolution. Core Keeper fera son arrivée à l'été 2024 sur Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam).

On Your Tail par Memorable Games et Humble Games Incarnez l'intrépide Diana et menez l'enquête dans le charmant village de Borgo Marina dans cette simulation de vie narrative. Cependant, ce cadre idyllique cache bien des mystères. Fouillez les rues et les boutiques, et rassemblez des indices sur les personnages, les lieux et les événements afin de démasquer le voleur qui menace le village autrefois tranquille. Et lorsque vous n'enquêtez pas, profitez du cadre pour aller à la plage, passer du temps avec vos amis, jouer à la salle d'arcade, ou encore partir à la pêche. On Your Tail fera son arrivée en exclusivité console temporaire en 2024 sur Nintendo Switch et sur PC (Steam).

Howl par Mi'pu'mi Games et astragon Entertainment Un monde de conte de fées est ravagé par le Hurlement, une sinistre peste qui se propage par le son. Seule une prophétesse sourde peut trouver un remède et ramener la paix sur le royaume. Utilisez vos armes et votre astuce pour progresser dans ce conte folklorique au tour par tour illustré dans un style unique à l'« encre vivante ». Les batailles vous mettront au défi de prédire les actions de vos ennemis jusqu'à six coups en avance afin de les déjouer en tirant parti de l'environnement. Terrassez vos ennemis pour obtenir des ressources et améliorer votre arsenal grandissant de techniques, puis tracez votre route à travers la carte du monde afin de découvrir de nouvelles compétences et des chemins secrets. Howl fera son arrivée sur Nintendo Switch dans la journée. Une démo gratuite sera aussi disponible sur le Nintendo eShop.

The Star Named EOS par Silver Lining Studio and PLAYISM Plongez dans le magnifique monde panoramique peint à la main de ce jeu d'aventure et d'énigmes narratif à la première personne qui explore les thèmes de la photographie et la façon dont elle capture les moments éphémères qui composent nos vies. Incarnez Dei, un jeune photographe qui entreprend un voyage sur les traces de sa mère. Trouvez et rassemblez des objets emplis de souvenirs et aidez Dei à découvrir la vérité sur la disparition de sa mère. The Star Named EOS fera son arrivée au printemps 2024 sur Nintendo Switch.

Backpack Hero par Jaspel et Different Tales Backpack Hero est un roguelike de type construction de deck avec un tournant inattendu : ce qui compte n'est pas seulement ce que vous transportez, mais aussi de la façon dont vous organisez le contenu votre sac ! L'emplacement de chaque objet a un impact considérable sur ses performances. Explorez d'anciens donjons, affrontez vos ennemis au cours de combats au tour par tour et faites la rencontre d'alliés hauts en couleur. Incarnez l'un des cinq héros aux pouvoirs, mécaniques de jeu et objets uniques. Rassemblez des ressources dans les donjons pour reconstruire votre ville natale de Haversack Hill. Reconstruisez la ville et développez-la pour obtenir la gratitude de ses habitants et devenir une véritable figure héroïque de la communauté. Backpack Hero fera son arrivée sur Nintendo Switch dans la journée.

Blade Chimera par Team Ladybug/WSS playground et PLAYISM Dans un Osaka situé dans un monde futuriste dystopique, un groupe nommé le Cercle Missa est chargé de protéger la ville face aux démons. L'un des membres de ce groupe se lance dans une nouvelle mission qui s'apprête à prendre un tournant inattendu dans ce jeu d'action et d’exploration pixel art en 2D. Maniez la puissante Épée de lumière, un démon transformé en arme mortelle. Cette lame permet non seulement de combattre, mais également de manipuler le temps afin de réparer des escaliers, des ponts et des plateformes pour atteindre de nouvelles zones. Saurez-vous garder le contrôle de votre lame démoniaque ? Blade Chimera fera son arrivée en exclusivité console temporaire au printemps 2024 sur Nintendo Switch.

A Highland Song par inkle Guidez Moira tandis qu'elle court, saute, escalade et crapahute dans ce jeu de plateformes et de rythme narratif en 2,5D. Aventurez-vous à travers les montagnes et les vallées des hautes terres écossaises, empruntez des centaines de routes différentes et découvrez toutes sortes de raccourcis et de surprises en chemin. Le temps est un facteur à prendre en compte, car il faudra tenter de rejoindre la côte le plus vite possible malgré les pluies, les tempêtes ou encore les chutes de neige qui tenteront de vous ralentir. Certaines vallées proposent des « courses musicales » trépidantes qui invitent à courir au rythme de musiques écossaises endiablées pour avancer plus rapidement. A Highland Song fera son arrivée le 5 décembre sur Nintendo Switch et PC (Steam). Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Moonstone Island par Studio Supersoft et Raw Fury Ce jeu de collection de créatures, d'exploration de donjons, de construction de decks et de simulation de vie se déroule sur plus de 100 îles générées de manière procédurale. Il y a plus de 60 adorables esprits dans des combats à base de cartes. En plus de se détendre et de faire partie de la communauté, il est possible de fabriquer des objets, de s'occuper de sa ferme, de concocter des potions, de décorer son foyer, de nouer des amitiés avec les villageois, et même de trouver l'amour. Moonstone Island fera son arrivée en exclusivité console temporaire au printemps 2024 sur Nintendo Switch.

Death Trick: Double Blind par Misty Mountain Studio et Neon Doctrine Menez l'enquête sur la disparition de Hattie, la magicienne vedette du cirque ambulant de Morgan dans ce roman visuel d'enquête non linéaire. Alternez entre les points de vue d'un duo improbable composé d'une magicienne et d'un détective privé frappé d'amnésie, qui tentent chacun de résoudre l'affaire par leurs propres moyens avec des points de vue et des informations différentes. Le nombre d'actions à disposition est limité, il faudra donc choisir soigneusement quelles pistes poursuivre afin de trouver de nouvelles preuves et faire apparaître des contradictions. Parcourez votre collection d'indices, découvrez l'histoire de chaque personnage dont vous faites la rencontre et confrontez celles et ceux qui voudraient vous tromper pour connaître le fin mot de l'histoire. Death Trick: Double Blind fera son arrivée en exclusivité console temporaire en 2024 sur Nintendo Switch. Une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop.

Pour terminer, une vidéo a montré rapidement d'autres jeux attendus sur la console de Nintendo, mais pas seulement bien sûr. Vous trouverez ci-dessous les vidéos qui ont pu être mises en ligne séparément et, le cas échéant, un résumé de chaque jeu.

Planet of Lana par Wishfully et Thunderful Une aventure de réflexion à l’allure de film, encadrée par une saga épique de science-fiction qui s'étend sur des siècles et des galaxies, et qui fera son arrivée au printemps 2024 sur Nintendo Switch, PS5 et PS4.

Enjoy the Diner Une mystérieuse aventure narrative avec des éléments de point'n'click, qui fera son arrivée sur Nintendo Switch dans la journée. Heavenly Bodies Un jeu délicieusement frustrant et basé sur la physique qui met les joueurs au défi d'accomplir des séries de missions à première vue simples à bord d'une station spatiale des années 70, qui fera son arrivée en février 2024 sur Nintendo Switch. The Gecko Gods Un puzzle-platformer relaxant dans lequel un petit gecko doit explorer des îles mystérieuses et des temples pour sauver ses amis, qui fera son arrivée au printemps 2024 sur Nintendo Switch. Passpartout 2: The Lost Artist Une aventure sur le thème de l'art qui invite les joueurs à explorer la charmante ville de Phénix tout en créant et en vendant des œuvres, qui fera son arrivée sur Nintendo Switch dans la journée.

Urban Myth Dissolution Center Un captivant jeu d'aventure empreint de mystères qui invite à enquêter sur des affaires impliquant des malédictions, des maisons hantées et autres légendes urbaines, qui fera son arrivée sur Nintendo Switch en 2024. Braid: Anniversary Edition La remastérisation du jeu de plateformes et d'énigmes acclamé, avec de nouveaux puzzles, des graphismes repeints à la main, un son entièrement réinventé ainsi que des commentaires des développeurs, qui fera son arrivée le 30 avril 2024 sur Nintendo Switch.

Si vous souhaitez vous procurer une Switch modèle OLED, ses déclinaisons avec Joy-Con blancs, avec Joy-Con rouge et bleu néon et l'édition Mario (rouge) sont vendues 319,99 € à la Fnac.