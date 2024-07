The First Descendant accusé de plagier Destiny 2

La semaine dernière, Nexon Games a lancé The First Descendant, un nouveau jeu de tir façon looter shooter free-to-play. Un titre qui n'a pas grand-chose de novateur à proposer, mais les joueurs ont été au rendez-vous, avec plus de 264 000 utilisateurs connectés en simultané sur Steam hier. Le titre est également disponible sur PlayStation et Xbox.

Pointé du doigt pour ses soucis de serveurs, The First Descendant est également critiqué pour repomper les mécaniques de gameplay de Warframe... mais pas seulement. Forbes s'est penché sur le sujet et met en avant des éléments graphiques très fortement inspirés de Destiny 2. Il s'agit principalement d'icônes, difficile de s'y tromper, l'inspiration est flagrante, même si Nexon Games a modifié des choses ici et là. Forbes met également en avant une ressemblance entre l'arme Different Dream de The First Descendant et le Sniper et l'Image de l'esprit dormant d'Icélos dans Destiny 2. Bon, là, difficile de jeter la pierre à Nexon Games, il y a en effet des similitudes, mais les motifs géométriques de ce style sont souvent utilisés dans les œuvres de fiction futuristes. Autre visuel qui a fait bondir les fans du jeu de Bungie, une image promotionnelle de la Légataire Viessa tenant un orbe de glace, similaire aux Spectres de Destiny.

Forbes pointe également un ennemi de The First Descendant équipé d'un bouclier, qui réagit de la même manière qu'un Phalange cabal lorsqu'il est touché. L'inspiration est évidente, reste à voir si Bungie ou Sony vont se pencher sur le sujet. Cela n'empêche pas The First Descendant de cartonner depuis son lancement. Vous pouvez retrouver des produits dérivés de Destiny 2 sur Amazon.