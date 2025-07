PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC : Bandai Namco continue sur sa lancée avec un autre remake proposant de belles nouveautés

Un Pac-Man peut en cacher un autre





Récemment, Bandai Namco a sorti Shadow Labyrinth, un jeu de plateforme et d'action en 2D qui reprend à son compte les codes des metroidvania en nous faisant incarner le Swordsman No. 8 accompagné de Puck. C'est vision modernisée et scénarisée de Pac-Man déjà vue dans Secret Level ne plaira sans doute pas à tout le monde. Que ce soit ou non votre cas, l'éditeur a ce qu'il vous faut, puisque lors du Nintendo Direct Partner Showcase, il a annoncé PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC !

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC arrive très prochainement





Trois ans après PAC-MAN WORLD Re-PAC, qui a été offert en début d'année aux abonnés PlayStation Plus et dont l'un des défauts relevés dans nos impressions était le manque d'une compilation avec ses suites, Bandai Namco va donc enfin proposer la deuxième aventure en 3D de la boule jaune. Et là encore, il ne faudra pas attendre bien longtemps entre l'annonce et le lancement puisque PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC sortira le 26 septembre 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch et PC.

Un remake avec quelques ajouts





Cette aventure à travers les six mondes de Pac-Land était initialement parue en 2002 (2003 en Europe) et va donc être sublimée au travers d'un remake bénéficiant de quelques nouveautés, à commencer par un mode coop à deux joueurs hors ligne où notre partenaire incarnera le Pac-Drone. Côté gameplay, outre une jouabilité améliorée, une cible d'atterrissage va rendre les phases de saut bien moins hasardeuses (ceux y ayant joué à l'époque comprendront). Des missions dans chaque niveau permettront quant à elles de récupérer des costumes pour personnaliser notre héros, tandis que des statuettes pourront même être exposées au village. Un doublage en anglais de chaque personnage a également été ajouté.

Le détail des éditions et bonus





Les précommandes ont d'ores et déjà été ouvertes, du moins sur l'eShop. Bonne nouvelle, le prix sera le même que vous craquiez pour la version Switch (4,9 Go) ou Switch 2 (6,8 Go). En revanche, tout porte à croire qu'aucune mise à niveau ne sera possible entre les deux. D'ailleurs, seule l'ancienne console de Nintendo aura droit à sa cartouche physique, la sortie ne se faisant qu'en dématérialisé sur sa successeure. Pour les autres plateformes, il va falloir attendre de voir. Si PAC-MAN WORLD Re-PAC doit être pris en exemple, il pourrait ne coûter que 29,99 € sur la plateforme de Valve.

Bonus de précommande Costumes de l'équipe des Fantômes.

Statues de l'équipe des Fantômes. Bonus de transfert de sauvegarde depuis PAC-MAN WORLD Re-PAC Costume Toc-Man. Édition Standard - 39,99 € Le jeu PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC. Édition Deluxe - 49,99 € Le jeu PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC.

DLC partenariat :

3 niveaux en partenariat ;



Costume en partenariat ;



20 figurines en partenariat.

Costume légendaire Pac-Land.

Au passage et pour rappel, Pac-Man apparaîtra aussi dans Everybody's Golf Hot Shots. Pour son 45e anniversaire, l'éditeur ne manque donc pas une occasion pour le mettre en avant.

