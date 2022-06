PAC-MAN WORLD Re-PAC : un remake du jeu de plateforme annoncé et daté sur consoles et PC

Cette année, la mascotte de Namco célèbre ses 42 ans, nous parlons bien évidemment de Pac-Man, la boule jaune gobant des fantômes qui a fait le bonheur des joueurs dans les salles d'arcade et sur consoles ces dernières décennies. La licence s'est déclinée de bien des manières, notamment avec une série de jeux de plateforme, les Pac-Man World, comportant trois épisodes. Eh bien, réjouissez-vous, car le premier épisode va faire son retour dans un remake intitulé PAC-MAN WORLD Re-PAC, qui vient d'être annoncée après avoir fuité via Amazon ces dernières heures.

Il s'agira donc du jeu d'action et de plateforme de 1999 remis aux goûts du jour pour les plateformes actuelles, avec un gameplay amélioré et plus intuitif, ainsi que des visuels forcément de meilleure qualité. Nous pourrons prendre part à sa campagne demandant de secourir la famille du personnage, mais aussi découvrir une collection de labyrinthes en 3D dans un mode dédié et même débloquer le jeu Pac-Man d'origine.

« PAC-MAN WORLD a représenté une étape importante dans la franchise PAC-MAN, en transformant ce jeu au gameplay amusant avec ce personnage emblématique en un jeu de plateforme en 3D. Avec PAC-MAN WORLD Re-PAC, nous proposons une version améliorée pour une nouvelle génération de fans », a déclaré Hervé Hoerdt, Senior Vice-Président Marketing, Digital and Content chez Bandai Namco Europe S.A.S. « Nous sommes impatients de voir les gens se frayer un chemin à travers l'île fantôme colorée pour sauver la famille et les amis de PAC-MAN. »

Ce PAC-MAN WORLD Re-PAC sortira le 26 août 2022, à minima sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Un pack Chogokin avec un diorama bien volumineux et un DLC sera également commercialisé.

