Pac-Man Geo : première bande-annonce de gameplay pour le lancement du jeu mobile

Le mois dernier, Bandai Namco dévoilait Pac-Man Geo, un jeu alors attendu sur iOS et Android qui reprendra les bases du gameplay de sa célèbre franchise avec la boule jaune, mais qui les transposera dans le vrai monde grâce à la magie de la géolocalisation et d'outils de Google Maps.

Le studio partage aujourd'hui une première bande-annonce de gameplay pour Pac-Man Geo, à découvrir ci-dessus. Nous retrouvons donc le héros jaune dans des lieux iconiques de Paris, New York et Tokyo, les joueurs pourront générer des labyrinthes avec les rues aux alentours puis les partager en ligne, collecter des objets pour obtenir des power-ups et participer à des batailles à durée limitée pour grimper dans le classement en ligne.

Pac-Man Geo est disponible dès maintenant sur l'App Store (iOS) et le Google Play Store (Android).