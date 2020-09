Pac-Man Geo : un nouveau jeu sur Google Maps annoncé pour mobiles

Pac-Man a 40 ans, et il est toujours aussi populaire, même sur les appareils modernes. Lui qui a vu le jour sur bornes d'arcade, il a depuis voyagé sur toutes les consoles imaginables, et il sera très prochainement de retour dans un jeu pour mobiles sur iOS et Android, qui conserve le gameplay traditionnel de la franchise pour le mélanger à... Google Maps.

Eh oui, Bandai Namco vient de dévoiler aujourd'hui Pac-Man Geo, un jeu pour mobiles utilisant Google Maps pour afficher des cartes basées sur de grandes villes du monde comme Paris, New York ou encore Tokyo. Le but du jeu sera toujours de collecter des pac-gommes et d'éviter les fantômes, avec la possibilité d'en apprendre davantage sur certains lieux majeurs des villes.

Pac-Man Geo sera disponible dans le courant du mois de septembre 2020 sur l'App Store (iOS) et le Google Play Store (Android), vous pouvez acheter un iPhone Se à 489 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Gorillaz rend hommage à Pac-Man avec une chanson et un joli clip avec ScHoolboy Q