Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs, la boule jaune se remet au Battle Royale dans un nouveau jeu délirant

La longévité de la licence Pac-Man est exemplaire depuis sa naissance en 1980 et s'explique notamment par son gameplay aussi simple qu'accrocheur, qui a su se renouveler avec le temps en plus de s'essayer à divers genres, comme avec PAC MAN WORLD Re-PAC. Le mois dernier, nous apprenions que Bandai Namco avait enregistré plusieurs marques en lien avec le personnage, suggérant une annonce de multiples projets potentiellement imminente. Eh bien, c'est le cas, sauf qu'aucun des intitulés du listing n’est celui du jeu qui nous intéresse à présent : Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs. Oui, il s'agit d'une version améliorée de Pac-Man: Mega Tunnel Battle, jeu de Heavy Iron Studios sorti sur Google Stadia en 2020.

Derrière ce nom à rallonge se cache donc un « nouveau » Battle Royale avec Pac-Man, mais contrairement à Pac-Man 99 qui vient de fermer ses portes sur Switch ce 8 octobre (99 joueurs) et à Pac-Man Battle Royale (4 joueurs), inclus dans la compilation Pac-Man Museum+, il se jouera avec un maximum de 64 personnes. Du jeu multiplateforme permettra d'ailleurs de s'amuser entre joueurs PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam) à sa sortie prévue pour début 2024, avec du matchmaking personnalisé en fonction de notre niveau, proposant une option pour jouer uniquement entre amis, un mode Classé et des classements mondiaux avec un système d'XP. Il sera même possible d'observer des parties régionales ou mondiales. Un mode Élimination sera également intégré pour affronter des joueurs de n'importe quel rang dans le but de gagner des jetons à échanger contre des éléments cosmétiques, puisque notre Pac sera personnalisable avec divers accessoires.

L'originalité viendra du fait de pouvoir dévorer nos rivaux en plus des objets et fantômes pour être le dernier en lice et ainsi devenir le Champion des gloutons, avec divers bonus présents au sein des labyrinthes (bouclier, vitesse améliorée, etc.), qui disparaîtront au fil de la partie. Nous pourrons même aider les fantômes pour qu'ils éliminent nos adversaires et boulottent les pac-gommes et les fruits. Quelques visuels sont à retrouver en page suivante, illustrant tout cela.

