Gorillaz rend hommage à Pac-Man avec une chanson et un joli clip avec ScHoolboy Q

Avec Gorillaz, le chanteur Damon Albarn et l'artiste Jamie Hewlett ne manquent jamais d'imagination. Les deux compères nous ont déjà proposé plusieurs projets mêlant la musique du leader de Blur aux créations de l'animateur et dessinateur anglais. Le dernier en date, c'est Song Machine, une série de chansons et de clips en collaboration avec d'autres musiciens, qui sortent régulièrement depuis début 2020.

L'épisode 5 de cette initiative est sorti cette semaine, avec un couplet signé par le rappeur américain ScHoolboy Q. Et si nous en parlons dans nos colonnes, c'est parce que le titre s'appelle Pac-Man, et rend hommage au célèbre personnage de jeu vidéo dans ses paroles comme dans son vidéoclip, créé en collaboration avec Bandai Namco. Plusieurs références à la franchise sont glissées par Damon Albarn, qui dit se sentir perdu comme Pac-Man dans un monde à plusieurs niveaux, et le célèbre jeu d'arcade apparaît sous plusieurs formes dans la vidéo.



Le résultat est efficace, surtout si vous aimez les sonorités planantes de Gorillaz, et vaut au moins le détour si vous êtes curieux de créations du genre.

