Razer rend hommage à une légende du Pop art avec de nouveaux produits colorés

Si le grand public connaît le Pop art au travers des œuvres d'Andy Warhol, d'autres artistes ont participé à ce mouvement artistique. Cette semaine, Razer annonce une nouvelle collection de produits rendant hommage à Keith Haring, très prolifique dans les années 80 grâce à ses œuvres de Pop art et de Street art, mais qui nous a quitté en 1990.

Le constructeur de périphériques pour gamers lance la collection Razer x Keith Haring, avec des vêtements, mais aussi un casque sans fil Barracuda. Le fameux cœur que l'artiste a décliné tout au long de sa carrière est repris sur ces produits, Razer nous explique tout cela :

Cette collection est une célébration de l'œuvre de Keith Haring, incarnée dans une ligne exclusive de vêtements et de périphériques gaming. Chaque produit de la collection combine une palette de couleurs composée de rouge vif, de blanc et de noir en plus des cœurs emblématiques de l'un des rois du street art. Repousser les limites et embrasser la créativité : le crédo de Keith Haring résonne particulièrement chez les joueurs en quête permanente d'excellence et de performance. La ligne de vêtements Razer x Keith Haring est désormais disponible exclusivement par le biais d'un jeu-concours communautaire. Inspirée du pop art, cette collection unique comprend un tee-shirt, un hoodie ainsi qu'une casquette. Elle inclut également le casque sans fil multiplateforme Razer Barracuda X Keith Haring Edition, qui saura faire écho chez les joueurs les plus créatifs. Pour participer au jeu-concours, les fans peuvent se rendre sur les différents réseaux sociaux officiels de Razer, à savoir Instagram et X. D'ores et déjà ouvert, le jeu-concours se déroulera jusqu'au 24 juin 2024.

En plus de ces produits, Razer propose une coque pour la souris Orochi V2 et des tapis Gigantus V2 via Razer Customs. Le constructeur détaille :

Joueurs et amateurs d'art peuvent désormais se procurer les périphériques co-brandés Keith Haring via Razer Customs, un service de personnalisation disponible uniquement sur Razer.com. Avec Razer Customs, les utilisateurs peuvent imaginer et créer leur propre design sur divers équipements Razer tels que des souris, des tapis de souris ou encore des coques de téléphone. Toujours dans le cadre de la collection Razer x Keith Haring, la coque supérieure de la souris gaming sans fil ultralégère Razer Orochi V2 et le tapis souple Razer Gigantus seront également personnalisables via Razer Customs. Ces produits peuvent être griffés d'un nom ou d'un gamertag. Les périphériques incarneront alors l'essence même de la collection : l'individualité et l'expression de soi. Cette collection reflète l'impact durable de l'art et de la culture sur la communauté des joueurs. Renommée à travers le monde pour son style unique et son fort engagement social, qui ont captivé et inspiré le public aux quatre coins du monde, l'œuvre de Keith Haring conquiert de nouveaux territoires d'expression grâce à la ligne de vêtements et aux équipements de pointe de Razer.

Vous pouvez retrouver tous les produits Razer x Keith Haring directement sur la boutique officielle de Razer.