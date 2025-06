Switch 2 : le CEO de NVIDIA Jensen Huang nous parle du processeur de la console et rend hommage à Satoru Iwata

Le lancement de la Switch 2, c'est déjà ce jeudi. Depuis le Nintendo Direct de début avril, le constructeur et éditeur a lancé une série de vidéos Creator's Voice qui comme son nom l'indique donne directement la parole aux créateurs. Nous avons notamment eu droit à Borderlands 4 et Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, avec à chaque fois quelques informations sur les jeux en question. Mais ce mardi, c'est une édition spéciale qui a été diffusée, donnant la parole à Jensen Huang, le président et CEO de NVIDIA.

En effet, le processeur de la Switch 2 est une puce NVIDIA T239, dont les spécificités techniques ont déjà été détaillées par Digital Foundry. Même s'il évoque quelques points techniques, c'est surtout la vision partagée entre sa société et Nintendo qui est au cœur de son message, parlant de mettre la technologie au service de la créativité.

Mais ce qui a fait mouche auprès des joueurs sur la Toile, c'est la mention du défunt président de Nintendo Satoru Iwata et de son rêve de créer une console capable de proposer de grands jeux cinématiques tout en étant transportable, ce qui a finalement donné la Switch. Nous apprenons au passage que le développement de cette dernière a pris 500 années de temps d'ingénierie à NVIDIA.

Et avec la Switch 2, cette vision a donc été poussée encore plus loin, avec une puce différente de tout ce que la firme a conçu auparavant, reposant sur trois piliers que sont les graphismes « les plus avancés qui soient sur appareil mobile », du ray-tracing intégral au niveau hardware apportant une gamme dynamique élevée en termes d'ombres et lumières, et une architecture supportant la rétrocompatibilité des jeux Switch (à quelques exceptions près). La console dispose également de processeurs d'IA dédiés pour améliorer et affiner le gameplay en temps réel (rien à voir avec l'IA générative pour ceux du fond ne faisant toujours pas la différence) et sa consommation d'énergie est décrite comme ultra basse, ce qui à l'heure actuelle est un sacré bon argument. Bien évidemment, derrière ce discours marketing, il va falloir voir ce qu'il en est réellement à l'usage régulier.

