Displacement rend hommage à un terrifiant jeu de Monolith Productions

Plus tôt dans l'année, nous avons appris la fermeture de Monolith Productions, un studio de Warner Bros. qui développait un jeu Wonder Woman, mais qui est surtout connu pour La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor/de la Guerre. Mais le studio était avant cela un spécialiste des FPS avec Blood, No One Lives Forever, F.E.A.R. ou encore Condemned. Le premier opus, Condemned: Criminal Origins, a terrorisé les joueurs de l'époque avec son atmosphère sombre, brutale et réaliste, nous plongeant dans la peau d'un agent du FBI traquant un tueur en série. Obelisk Studio compte bien lui rendre hommage avec Displacement.

Obelisk Studio a été fondé par d'anciens développeurs de Sons of the Forest, Far Cry 6 et Dota 2, ainsi que par des animateurs de Love, Death & Robots. Il vient de dévoiler la première bande-annonce teaser de Displacement, un survival-horror à la première personne qui nous fera incarner un psychologue d'une station polaire où les membres ont sombré dans la folie. Un jeu sans ATH qui mettra l'accent sur « votre respiration, votre sang, votre corps », avec des combats aux poings ou avec des armes de mêlée, comme des masses ou des couteaux. En plus de cela, Displacement proposera des énigmes basées sur la température, les joueurs devront rediriger la chaleur vers des pièces ou au contraire geler des objets pour progresser... ou pour vaincre les ennemis.

Displacement n'a pas encore de date de sortie, il est attendu sur PC, via Steam.