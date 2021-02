Rustler : le jeu sandbox médiéval « qui rend hommage au bon vieux style de GTA » disponible en Accès Anticipé sur PC, un trailer pour fêter ça

Si le terme GTA-like a longtemps été utilisé pour désigner les open-world modernes, Rustler se colle cette étiquette tout seul. En revanche, les développeurs de Jutsu Games veulent avant tout s'inspirer des premiers épisodes en vue du dessus, tout en proposant des scènes d'action libres bien plus modernes, à l'époque médiévale en sus. Balade à cheval, bardes ambulants pour se déplacer en musique, ascension sociale au fil des missions et pagaille générale, tous les codes du maître seront là.

Et si vous voulez vous faire un avis sur ce jeu sandbox, vous pouvez soit visionner le trailer de lancement de l'Accès Anticipé sur PC, soit directement télécharger cette version temporaire pour 20,99 € sur Steam, et même 17,84 € jusqu'au 24 février. Du gameplay avait déjà été diffusé, au cas vous voudriez en voir plus avant de prendre votre décision.



Grand Theft… Chevaux

Rustler est un jeu d'action en vue du dessus et en monde ouvert qui rend hommage au bon vieux style de GTA et l'associe à un contexte médiéval non historique. Vis l'injustice féodale, l'inquisition, la chasse aux sorcières et rejoins le Grand Tournoi. Rencontre des chevaliers vaillants, mais bêtes comme leurs pieds. Remplis de nombreuses missions et quêtes variées et inattendues, ou désintéresse-toi du scénario et sème le chaos dans les villes et villages. Choisis de te déplacer à pied ou sur un cheval volé. Bats-toi à l'épée ou utilise une magnifique arbalète automatique. En sus, tout le jeu profite d'un sens de l'humour monty pythonesque très politiquement incorrect.

Incarne un brave bandit glabre dans un bac à sable médiéval

Le monde de Rustler est plein d'humour, d'anachronismes et de références populaires. T'es-tu déjà fait remorquer pour t'être garé dans une « ZONE SANS CHEVAUX » ? As-tu envie d'un combat en cage d'arts martiaux médiévaux ? Ou peut-être veux-tu personnaliser un peu ta monture ? Et que dirais-tu de rejoindre la secte qui croit que la Terre est ronde ?

Sème le trouble dans des combats à l'ancienne en vue du dessus

Sers-toi d'épées, de lances, de bouses et d'arbalètes. Pour plus d'efficacité, essaye les grenades sacrées ou… les chevaux. Rien n'est plus dangereux que les sabots d'un cheval au galop ou qu'un chariot qui dérape.

Enfume tout le monde pour gagner la moitié du royaume

En commençant comme pauvre paysan, tu dois faire preuve d'inventivité pour gagner le Grand Tournoi. Forme des alliances douteuses, trahis tes adversaires et déterre des os de dinosaures dans une histoire légère, compréhensible et peu attachante.

Engage des bardes pour t'aider musicalement au combat

Un barde peut être ta radio personnelle (et transpirante). Non content de ne jamais te lâcher d'une semelle, même au cœur des batailles les plus féroces, il changera aussi le rythme de ses interprétations en fonction des événements. En outre, tu peux lui faire part de ton souhait de changer de disque au moyen d'un bon coup de poing dans la face.

De la cavale en pagaille

Lance des vaches dans les airs, déguise-toi en garde ou même en Faucheuse, brûle des montagnes d'herbes, dessine au sol les formes que tu veux avec une houe, survis à un assaut frontal des gardes après avoir massacré la moitié de la ville… Cette liste des incroyables possibilités de Rustler est loin d'être exhaustive.