Rustler : un GTA-like se déroulant à l'époque médiévale arrive bientôt sur PC

Avez-vous déjà rêvé de semer le chaos en volant des chevaux ou en déterrant des os de dinosaures, le tout à une époque médiévale ? Modus Games, Jutsu Games et Games Operators se sont associés afin de rendre tout cela bientôt possible avec Rustler. Dans ce GTA-like en monde ouvert développé par Jutsu Games et édité par Games Operators, vous devrez incarner Guy, un bandit qui devra remporter le Grand Tournoi en semant la pagaille un peu partout.

Rustler est donc attendu sur PC via Steam en accès anticipé pour le début de l’année 2021. Dans la vidéo ci-dessus mise en ligne plus tôt cette année par nos confrères de chez IGN à l’occasion du Summer of Gaming 2020, du gameplay de Rustler est au rendez-vous avec le protagoniste se baladant sur un cheval volé en plus de combattre des chevaliers en armure et de parler n’importe comment. Si vous souhaitez lancer des vaches dans les airs ou incarnez la Faucheuse, de nombreuses heures de fun vous attendent sur Rustler :

Rustler est un jeu d'action en vue du dessus et en monde ouvert qui rend hommage au bon vieux style de GTA et l'associe à un contexte médiéval non historique. Vis l'injustice féodale, l'inquisition, la chasse aux sorcières et rejoins le Grand Tournoi. Rencontre des chevaliers vaillants, mais bêtes comme leurs pieds. Remplis de nombreuses missions et quêtes variées et inattendues, ou désintéresse-toi du scénario et sème le chaos dans les villes et villages. Choisis de te déplacer à pied ou sur un cheval volé. Bats-toi à l'épée ou utilise une magnifique arbalète automatique. Le monde de Rustler est plein d'humour, d'anachronismes et de références populaires. T'es-tu déjà fait remorquer pour t'être garé dans une « zone sans chevaux» ? As-tu envie d'un combat en cage d'arts martiaux médiévaux ? Ou peut-être veux-tu personnaliser un peu ta monture ? Et que dirais-tu de rejoindre la secte qui croit que la Terre est ronde ? Caractéristiques Grand Theft… Chevaux : faites des ravages dans un monde médiéval inspiré du gameplay classique de GTA.

Remportez la couronne : vous devrez commencer en tant que pauvre paysan et faire preuve d'inventivité pour gagner le Grand Tournoi. Formez des alliances douteuses, trahissez vos adversaires et déterrez même des os de dinosaures.

Un bac à sable médiéval : c'est à vous de décider comment vous allez progresser. Passez votre temps à accomplir des quêtes, à faire des ravages et à vous amuser aux dépens des autres !

De la cavale en pagaille : lancez des vaches dans les airs, traînez vos voisins dans la boue, lancez des grenades sacrées, dessinez au sol les formes que vous voulez avec une charrue.

Le ménestrel du pouvoir : engagez un compagnon musical pour jouer les morceaux que vous aimez et ajoutez une bande-son percutante à vos aventures.

