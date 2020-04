Epic Games Store : Amnesia: The Dark Descent et Crashlands gratuits cette semaine, un jeu de réflexion sandbox offert ensuite

For the King était gratuit jusqu'à ce jeudi sur l'Epic Games Store, mais il laisse maintenant sa place à deux autres productions jusqu'au 7 mai. Et pour les récupérer, il faudra obligatoirement activer l'authentification à deux facteurs.

Les heureux élus sont comme prévu le jeu d'horreur Amnesia: The Dark Descent et le jeu d'action et d'aventure dans un monde futuriste barré, Crashlands.

Amnesia: The Dark Descent Amnesia: The Dark Descent est un jeu d'horreur et de survie à la première personne. Un jeu de découverte immersif qui va vous donner des sueurs froides. Une expérience cauchemardesque. Alors que vous progressez maladroitement dans les couloirs, vous entendez des cris distants. Ça se rapproche. Crashlands Incarnez Flux Dabes, une routière galactique qui se retrouve bloquée sur une planète inconnue après qu'un extraterrestre appelé Hewgodooko a dérobé sa dernière cargaison. Tout en essayant de récupérer vos colis, vous vous retrouverez au beau milieu d'une conspiration pour la conquête de l'univers, et vous devrez faire appel à vos muscles et à vos méninges pour vous en sortir. Apprenez des recettes auprès des espèces intelligentes locales, faites-vous de nouveaux amis, découvrez des secrets ancestraux, affrontez des boss redoutables, domptez tout ce que vous croisez et construisez-vous un petit chez-vous sur la planète Woanope.

La semaine prochaine, ce sera au tour du puzzle game avec des éléments sandbox Death Coming d'être offert.