DISNEY+ : Secret Invasion, belles promesses et scènes inédites sous tension dans de nouvelles vidéos

Cette semaine, Marvel Studios a dévoilé les dates de diffusion de ses séries Disney+ prévues en fin d'année, à savoir la saison 2 de Loki et Echo. Mais bien avant ça, nous allons pouvoir assister à Secret Invasion dès le mois prochain. Une affiche de Nick Fury (Samuel L. Jackson) avait été partagée avec la bande-annonce diffusée début avril et ce sont désormais les autres membres du casting qui y ont droit, là encore avec des visuels mêlant le visage des acteurs à celui de Skrulls. La communication autour du projet cherche en effet à nous mettre le doute sur l'identité de chaque protagoniste et s'est même amusé à reprendre à son compte les fonctionnalités de Twitter pour y glisser des messages, soit frontalement du côté du compte du studio ou plus subtilement via les descriptions d'image du côté de Disney+ FR. Nous pouvons ainsi lire : « Ces images peuvent être trompeuses. Dans Secret Invasion, les gens ne sont pas forcément qui ils semblent paraître. Faites attention à qui vous faites confiance. » Plusieurs conseils nous disent donc de faire attention à qui nous accordons notre confiance, de garder les deux yeux ouverts, de tout questionner et ne croire personne, puisque l'invasion a déjà commencé.

Ces affiches, que vous pouvez retrouver en page suivante, accompagnent la diffusion d'une nouvelle vidéo intitulée Fight, où plusieurs scènes inédites viennent faire grimper le suspense. La question que bon nombre de fans se sont posée est également abordée via Sonya Falsworth (Olivia Colman), qui demande à Fury pourquoi il n'a pas fait appel à ses amis spéciaux, soit ce qu'il reste des Avengers ou encore Carol Danvers (Brie Larson) qu'il retrouvera dans The Marvels plus tard cette année. Même si nous nous doutons que la réponse est plus complexe que ça, il s'agit pour lui d'un combat qu'il est le seul à pouvoir mener, une affaire personnelle... Et outre tout le côté thriller sous tension rappelant forcément un peu Captain America : Le Soldat de l'hiver, les scènes d'action semblent elles aussi très prometteuses.

Pour aller un peu plus loin, une featurette a récemment été mise en ligne, où Cobie Smulders (Maria Hill), Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn (Talos), Olivia Colman, Don Cheadle (James Rhodes) et Emilia Clarke (G'iah), mais aussi le réalisateur Ali Selim, prennent tour à tour la parole, avec en fond plusieurs scènes inédites du feuilleton. Apparemment, nous ne pourrons pas prédire ni anticiper la fin ou comprendre les évènements avant qu'ils ne surviennent, espérons que ce soit le cas et que Secret Invasion nous tienne en haleine au fil des semaines !

Secret Invasion débutera sa diffusion à compter du mercredi 21 juin sur Disney+, dont l'abonnement coûte 8,99 € au mois ou 89,90 € à l'année.