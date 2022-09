DISNEY+ : Secret Invasion, une première bande-annonce sous tension pour la série avec Nick Fury

Le panel dédié aux productions Marvel Studios était attendu au tournant par les fans et, même si certaines annonces attendues n'ont pas eu lieu, il y a eu de quoi faire parler sur la Toile et se faire plaisir, à commencer par une toute première bande-annonce de la série Secret Invasion, qui débutera la Phase 5 du côté Disney+. Elle avait été annoncée en décembre 2020 et nous avions eu un aperçu en fin d'année dernière avec une simple apparition de Nick Fury (Samuel L. Jackson). Le build-up remonte quant à lui au film Captain Marvel et nous avons déjà pu revoir les Skrulls sous leur véritable apparence dans WandaVision et Spider-Man: Far From Hom, Talos (Ben Mendelsohn) et Soren ayant remplacé sur Terre Maria Hill (Cobie Smulder) et l'ex-directeur du SHIELD. Place désormais au retour de ce dernier, qui s'annonce musclé.

Bande-annonce VOSTFR

Si le début de la vidéo prête à sourire avec un retour de Nick Fury sur Terre à la manière des films d'extraterrestres, la scène est pourtant en parfaite adéquation avec le propos de la série, dont l'ambiance de film d'espionnage et de thriller politique où les protagonistes ne peuvent faire confiance à personne se fait ressentir tout du long. Fait rare, lors de la rencontre entre James Rhodes aka War Machine (Don Cheadle) et Nick Fury, ce dernier ne porte pas son cache-œil. L'agent de la CIA Everett Ross (Martin Freeman) fera lui aussi partie du casting, de même que plusieurs personnages incarnés par Olivia Colman, Emilia Clarke et Kingsley Ben-Adir, dont la scène où toutes les personnes d'une salle prennent son apparence fait froid dans le dos. Les Skrulls seront partout, alors il faudra être vigilant pour déceler le moindre indice laissant à l'attention du spectateur.

Bande-annonce VF

La diffusion de Secret Invasion aura lieu en début d'année prochaine sur Disney+, dont l'abonnement coûte 8,99 € au mois et 89,90 € à l'année, avec une offre temporaire jusqu'au 19 septembre permettant de s'offrir un mois pour 1,99 €.