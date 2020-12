DISNEY+ : premier trailer pour la série What If...? aux multiples possibles et précisions de casting des feuilletons déjà connus

En parallèle de la cérémonie des Game Awards 2020, Disney a tenu son Investor Day qui a permis de faire le point et découvrir de nouvelles séries Star Wars à venir ces prochaines années, un film Rogue Squadron par Patty Jenkins, mais pas que. Évidemment, Marvel Studios a aussi effectué ses annonces et dire qu'elles ont été nombreuses serait un euphémisme. Les séries qui arriveront ces prochains mois (et années) sur Disney+ sont multiples et assez variées, de quoi contenter un public diversifié.

En plus des trois productions d'ores et déjà attendues durant la première moitié de l'année, à savoir WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver et Loki, les autres projets de la Phase 4 du MCU ont été reconfirmés, certains avec quelques détails supplémentaires à la clé. En tête, What If...? qui s'est offert sa première bande-annonce. Il s'agira pour rappel de la première série animée de cet univers partagé dans laquelle le Watcher (Le Gardien) nous montrera les multiples possibilités du multivers Marvel à travers le temps, l'espace et les réalités. Dès l'été 2021, nous pourrons ainsi découvrir Peggy Carter en Captain Britain, un Star-Lord incarné par T'Challa s'il avait été enlevé à la place de Peter Quill, un affrontement entre Doctor Strange et sa version maléfique, un Captain America zombie et bien plus encore.

Vient ensuite Ms. Marvel, dont quelques plans peuvent être aperçus dans une vidéo servant surtout à mettre en avant le personnage et l'actrice choisie pour le rôle, Iman Vellani, qui interprétera donc la jeune Kamala Khan, décidément très populaire. Sa diffusion est prévue pour fin 2021.

Pour Hawkeye, en plus du retour de Jeremy Renner pour incarner l'archer, le casting a donc été étoffé avec Kate Bishop jouée par Hailee Steinfeld, mais aussi Vera Farmiga, Fra Fee, Alaqua Cox en Maya Lopez alias Echo. Les épisodes seront dirigés par Rhys Thomas et le duo Bert & Bertie. En revanche, aucune période de sortie n'a été indiquée.

Même son de cloche pour She-Hulk, avec Tatiana Maslany dans le rôle-titre, qui campera donc la jeune Jennifer Walters et son alter ego toute verte. Mark Ruffalo apparaîtra, logique, et Tim Roth fera son retour en tant qu'Abomination. Quant à la direction, nous y retrouverons Kat Coiro et Anu Valia. En revanche, rien de neuf pour Moon Knight, qui reste tout de même dans les tuyaux.

Si cela vous donne envie de vous abonner à Disney+, sachez que l'abonnement est de 6,99 € par mois actuellement.