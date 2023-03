DISNEY+ : Peter Pan & Wendy, premier trailer sombre avec Jude Law en Capitaine Crochet pour le film live-action

Disney a mis un coup d'accélérateur sur les adaptations en live-action de ses classiques d'animation ces dernières années, et le carton de Le Roi Lion l'a encouragé dans sa démarche. Il y a néanmoins deux calibres pour ces productions : celles destinées au cinéma, comme Mulan, Cruella ou prochainement La Petite Sirène, et celles destinées à Disney+, comme La Belle et le Clochard, Pinocchio et bientôt Peter Pan & Wendy.

Bande-annonce VOSTFR

C'est justement ce dernier qui fait parler de lui aujourd'hui avec un tout premier trailer, après de rares aperçus l'année dernière. Ce long-métrage inspiré du roman de J.M. Barrie et du film d'animation de 1953 nous contera une histoire offrant une nouvelle tournure à l'histoire que nous connaissons.

Wendy (Ever Anderson) va encore une fois faire la rencontre de Peter Pan (Alexander Molony) à Londres avant d'être transportée au Pays Imaginaire pour y rencontrer La Fée Clochette (Yara Shahidi), le Capitaine Crochet (Jude Law) et les Garçons Perdus, pour une approche nettement plus tournée vers l'action et l'aventure que le conte pour enfants coloré. La direction artistique clairement plus sombre rappelle beaucoup les productions young adult du moment, avec des environnements sombres et grisâtres à gogo.

Bande-annonce VF

Reste à savoir si ce film au budget et aux ambitions calibrés pour la vidéo à la demande arrivera à marquer les mémoires... Réalisé par David Lowery (The Green Knight), Peter Pan & Wendy arrivera sur Disney+ le 28 avril 2023 : vous pouvez vous abonner au service pour 8,99 € ou 89,99 € par an.