Disney : titre pour la préquelle au Roi Lion, bandes-annonces pour Hocus Pocus 2 et Disenchanted, et premier visuel pour Peter Pan & Wendy

Ce week-end a lieu la D23 Expo, l'occasion de découvrir ou avoir des nouvelles des projets de Disney et de ses filiales, autant dire qu'il y a de quoi faire. Après le Disney & Marvel Games Showcase consacré aux jeux vidéo et qui a peiné à convaincre, c'est un Studio Showcase qui a permis de faire le point sur les longs-métrages en live-action de Walt Disney Pictures et ceux d'animation chez Pixar et Walt Disney Animation Studios. Dans cet article, nous nous attarderons uniquement sur les productions en prises de vue réelle. Et avant toute chose, sachez qu'un nouveau logo a été révélé pour célébrer les 100 ans de la compagnie en 2023, que vous verrez donc dans les vidéos.

Outre La Petite Sirène avec Halle Bailey, c'est la préquelle au film « live-action » Le Roi Lion de 2019 de Jon Favreau utilisation de l'animation 3D qui été légèrement détaillée. Elle se nommera en anglais Mufasa: The Lion King et sortira en salles en 2024. Le réalisateur Barry Jenkins a effectué quelques déclarations sur scène en plus de montrer de premières scènes à l'audience, qui sont apparemment aussi photoréalistes que pour le précédent long-métrage.

C'est une histoire sur la façon dont Mufasa s'est élevé à la royauté. Il est né orphelin et, dans ce film, nous explorons son voyage dans le cercle de la vie. Mufasa est ce qu'il est à cause des gens qu'il a autour de lui, et j'ai vu ça en moi.

Autre classique qui sera revisité et qui a déjà bien fait parler de lui sur la Toile avec sa polémique autour des nains, le Blanche Neige de Marc Webb avec Rachel Zegler dans le rôle-titre et Gal Gadot en tant que Reine-sorcière sortira également en 2024. Cette dernière a d'ailleurs déclaré qu'il s'agit là d'un rôle très différent de ce qu'elle a pu jouer auparavant et qu'elle a apprécié.

Plus originale, la comédie horrifique Haunted Mansion est basée sur l'attraction du même nom et son réalisateur Justin Simien est venu en montrer un premier aperçu, auquel nous n'avons pas droit là non plus, et a parlé de son ancien job à Disneyland. Il connait donc bien son sujet et a fait appel à un casting de rêve composé de Rosario Dawson, LaKeith Stanfield, Owen Wilson et Jamie Lee Curtis, qui est montée sur scène. Les premières scènes dévoilées contenaient par ailleurs des caméos de Winona Ryder et Dan Levy.

Du côté de Disney+, nous pourrons comme prévu retrouver les sœurs Sanderson incarnées par Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy à compter du 30 septembre dans le film original Hocus Pocus 2, rien de tel pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween avant l'heure. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée, bien amusante à souhait.

Cela fait 29 ans que quelqu'un a allumé la bougie à flamme noire et ressuscité les sœurs du XVIIe siècle, et elles cherchent à se venger. Il appartient maintenant à trois lycéens d'empêcher les sorcières voraces de faire un nouveau genre de ravages à Salem avant l'aube d'All Hallow's Eve.

Autre long-métrage attendu sur la plateforme de SVoD d'ici la fin d'année, Disenchanted ou Il Était Une Fois 2 sortira le 24 novembre et remettra donc en avant les personnages d'Enchanted joués par Amy Adams (Giselle) et Patrick Dempsey (Robert Philip), désormais en couple et s'installant avec leur fille à Monroeville, ce qui ne plait pas à Malvina Monroe, interprétée par Maya Rudolph. Une première bande-annonce a été diffusée pour l'occasion et mise en ligne, qui nous montre toute la magie de ce conte de fées moderne prenant la forme d'une comédie musicale.

Cela fait 15 ans que Giselle et Robert se sont mariés, mais Giselle est devenue désabusée de la vie en ville, alors ils déménagent leur famille grandissante dans la banlieue endormie de Monroeville à la recherche d'une vie de conte de fées. Malheureusement, ce n'est pas la solution rapide qu'elle espérait. La banlieue a un tout nouvel ensemble de règles et une reine des abeilles locale, Malvina Monroe, qui fait que Giselle se sent plus déplacée que jamais. Frustrée que son bonheur pour toujours n'ait pas été si facile à trouver, elle se tourne vers la magie d'Andalasia pour obtenir de l'aide, transformant accidentellement toute la ville en un conte de fées réel et mettant en péril le bonheur futur de sa famille. Maintenant, Giselle est dans une course contre la montre pour inverser le sort et déterminer ce que le bonheur pour toujours signifie vraiment pour elle et sa famille.

Enfin, c'est le film Peter Pan & Wendy de David Lowery qui s'est montré à l'assemblée avec là encore un premier trailer, qui n'a hélas pas été mis en ligne, mais qui promet un ton plus sombre que ce à quoi nous pouvons nous attendre. Entre remake du classique de l'animation et adaptation du roman éponyme, cette aventure prévue sur Disney+ en 2023 aura en guise de Capitaine Crochet nul autre que Jude Law. Ce sera d'ailleurs l'occasion de creuser davantage la relation entre ce dernier et Peter (Alexander Molony), puisqu'ils ont été amis par le passé. À défaut de la vidéo, nous pouvons toujours nous consoler avec un poster promotionnel.

