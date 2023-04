DISNEY+ : Peter Pan & Wendy, une nouvelle bande-annonce avant le retour au Pays imaginaire

Les productions live-action ont toujours autant le vent en poupe chez Disney, qui compte d'ailleurs en réaliser une de Moana / Vaiana. Si nous allons pouvoir redécouvrir La Petite Sirène au cinéma sous ce prisme fin mai, c'est un autre classique qui va débarquer d'ici quelques semaines directement sur Disney+, Peter Pan & Wendy. Une première bande-annonce partagée le mois dernier annonçait la couleur, ou plutôt le manque de tons éclatants au profit d'une filmographie terne. Un trailer inédit nous en ressert une louche, qui fait office de résumé bien condensé.

Bande-annonce VOSTFR

Contrairement au film d'animation de 1953, la récupération de l'ombre de Peter Pan (Alexander Molony) semble passer au second plan, puisque nous voyons la Fée Clochette (Yara Shahidi) qui s'apprête à transporter Wendy Darling (Ever Anderson) à l'aide de sa magie pendant son sommeil, la jeune fille ayant émis le désir de ne pas grandir. Sauf que son jeune frère John (Joshua Pickering) va l'attraper, avant que Peter ne débarque. Également accompagnés du plus jeune frangin Michael (Jacobi Jupe), ils vont tous se rendre en volant au Pays imaginaire où aucune règle ne contraint les enfants, croisant la route des Garçons perdus - même s'il y a des filles dans le lot - et de Lily la tigresse (Alyssa Wapanatahk), mais aussi celle du Capitaine Crochet (Jude Law) et de son équipage. Le fameux crocodile géant qui souhaite le bouloter est aussi de la partie, bien menaçant. La vidéo se termine avec Wendy désormais décidée à grandir, à se demander si Disney souhaite que ses abonnés regardent le film en partageant ce passage qui a tout d'une conclusion.

Bande-annonce VF

Si vous souhaitez voir Peter Pan & Wendy, vous n'avez plus qu'à patienter jusqu'au 28 avril si vous êtes abonnés à Disney+ (8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année).

