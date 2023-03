Synduality: Echo of Ada, titre complet pour le jeu de mecha de Bandai Namco et premier trailer pour l'anime Synduality: Noir de Disney+

Pour sa prochaine franchise originale, Synduality, Bandai Namco Games s'est associé au studio Game Project (Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai). Elle nous amènera dans le monde de science-fiction d'Amasia, où les humains vivent en paix avec des intelligences artificielles appelées Alter. Nous y incarnerons des Extracteurs (Drifters), des soldats équipés d'un véhicule armé surnommé Vecteur (Cradle Coffins) devant combattre des Extracteurs rivaux et des créatures xénomorphes (Enders) pour ramener des Cristaux AR riches en ressources dans leur camp. Bref, il s'agira d'un TPS avec des mechas, jouable dans une campagne solo ou en ligne en PvPvE.

La licence révélée au State of Play de septembre dernier a été montrée par Bandai Namco à l'AnimeJapan ce week-end, avec quelques informations croustillantes. Déjà, le jeu vidéo aura pour titre complet Synduality: Echo of Ada et est toujours prévu pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S : un trailer avec cet intitulé à jour a été dévoilé au passage, mais il ne dévoile rien de neuf.

Sinon, il avait été dit qu'un anime verrait le jour en parallèle du jeu pour former une véritable expérience cross-média : son titre sera Synduality: Noir et une bande-annonce cette fois totalement inédite a été diffusée. Nous y entendons l'opening Raytracer de Stereo Dive Foundation et y apprenons que nous y suivrons un certain Kanata en 2242, 20 après les évènements de Echo of Ada. Ce jeune vagabond va s'allier à l'Alter amnésique Noir dans la ville souterraine de Rocktown pour mieux survivre et combattre des Extracteurs. La série animée Synduality: Noir sera diffusée à l'international sur Disney+ à partir de juillet 2023, nous pourrons donc facilement la visionner depuis la France.

