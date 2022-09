Synduality : un jeu d'action dans un futur post-apocalyptique dystopique dévoilé par Bandai Namco

Sony avait prévenu, son PlayStation State of Play de ce soir allait mettre en avant des jeux développés par des studios japonais, et donc pour le marché nippon essentiellement. C'est ainsi que nous découvrons Synduality, un jeu de tir à la troisième personne futuriste par Bandai Namco et Game Studio :

Synduality nous emmènera dans le futur de 2222, aux côtés de Magus, une intelligence artificielle, afin d'explorer le monde post-apocalyptique d'Amasia. Entre de la pluie dangereuse, un mecha et des combats épiques, il y a de quoi s'y perdre, mais Yosuke Futami, producteur du jeu, présente Synduality en détail :

Tout a commencé il y a deux ou trois ans, lorsque notre équipe s’est réunie pour débattre de l’approche à adopter pour aborder le genre de la science-fiction et, même, en repousser les frontières. Avec l’émergence des technologies et l’installation progressive de l’intelligence artificielle dans notre quotidien, nous étions fascinés par la relation qu’entretiendraient les humains et les intelligences artificielles dans le futur. Pourraient-ils coexister ? Seraient-ils capables d’appréhender les émotions, les sentiments de la même manière ? Pourraient-ils se mélanger ? Toutes ces questions constituent le point de départ de ce projet. Vous joindrez-vous à nous pour vivre les aventures qui en découlent ?

Synduality se déroule dans un futur dystopique dans lequel vous devez faire équipe avec une IA pour parcourir un monde dévasté par une pluie toxique et des créatures monstrueuses, et reconquérir des territoires perdus pour assurer l’avenir de l’humanité. Nous avons collaboré avec Neco, à la conception des personnages, et Gyobu, à la conception des mechas, deux designers de renom qui ont apporté leur style futuriste inimitable au jeu, pour notre plus grand plaisir. Jetez un œil à la bande-annonce ci-dessous pour découvrir un premier aperçu du jeu.

L’univers d’Amasia

Nous sommes en 2222. Cela fait des années maintenant qu’une mystérieuse pluie, surnommée Tears of the New Moon (« Larmes de la Nouvelle lune »), s’est abattue sur le monde et a décimé la quasi-totalité de la race humaine. Nées de cette pluie toxique, des créatures monstrueuses avides de chair humaine ont poussé les quelques survivants à fuir le danger. Ils se sont alors exilés dans les profondeurs de la Terre où ils construisirent un refuge : Amasia. À la recherche de solutions pour assurer leur survie dans cette ville dystopique, les humains firent la rencontre d’une intelligence artificielle du nom de Magus. C’est nimbée d’incertitude que commence l’histoire de la cohabitation entre humains et intelligence artificielle, et de leur quête respective d’identité.

Cherchez des ressources à bord de votre Cradle Coffin

Dans Synduality, vous rejoindrez les rangs des Drifters, dont le gagne-pain consiste à s’aventurer dans les recoins les plus dangereux de la surface pour récupérer des cristaux AO, une ressource rare et précieuse. Vous effectuerez chaque mission à bord de votre Cradle Coffin, un véhicule armé qui vous emmènera là où votre aventure vous conduira. Votre Cradle Coffin est entièrement personnalisable : choisissez son apparence, mais également son arsenal pour l’adapter à votre propre style de jeu.

Faites la connaissance de Magus, IA et partenaire

Vous ne serez pas seul dans votre aventure. Une IA du nom de Magus se joindra à vous pendant les combats et restera aux côtés de votre mecha pour vous guider, vous conseiller et vous alerter en cas de danger afin de vous aider à remplir vos missions en un seul morceau. Profitez d’interactions et de dialogues uniques en fonction des situations.

Affrontez des ennemis et d’autres joueurs (JcJcE)

Le vaste champ de bataille dans lequel vous évoluez est peuplé d’Enders, des créatures xénomorphes qui tenteront de vous empêcher de collecter des cristaux AO. Utilisez les différents types d’armes intégrées à votre Cradle Coffin pour repousser ces créatures ennemies.

Plongez au cœur de combats en JcJcE intenses. Lorsque vous jouez en ligne, vous pourrez également tomber nez à nez avec d’autres joueurs en mission. Soyez particulièrement prudents, ils pourraient bien tenter de vous mettre des bâtons dans les roues.

Bienvenue dans le monde de Synduality. Restez à l’écoute pour ne rien rater de nos prochaines annonces !