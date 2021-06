Golf Club: Wasteland, un insolite jeu de golf post-apocalyptique annoncé sur PC et consoles

Les jeux de golf, ce n'est pas ça qui manque sur ordinateurs et consoles, le sport se prête bien à des portages vidéoludiques, qu'ils soient orientés simulation ou arcade entre amis. Mais Golf Club: Wasteland n'a vraiment rien à voir avec les jeux de golf classiques, il est en 2D et nous emmène dans un monde post-apocalyptique.

Le titre développé par Demagog Studio et édité par Untold Tales se déroule donc dans le futur, alors que l'Humanité s'est installée sur Mars, mais quelques riches viennent quand même de temps en temps sur Terre pour profiter de sa gravité et s'adonner à des parties de golf. Golf Club: Wasteland suivra donc Charley dans ce paysage désolé qui comprend quelques clins d'œil à la Silicon Valley actuelle, qui doit un peu se creuser les méninges pour réussir les trous parfaits. Mais le titre raconte également son histoire au travers de la station Radio Nostalgia From Mars donnant des informations sur les réfugiés martiens, sans oublier un « spectateur secret » qui observe Charley de loin.

Côté gameplay, la nouvelle bande-annonce donne le ton, c'est de la 2D avec comme objectif de mettre la balle dans le trou, pas question de réinventer le golf ici, les joueurs peuvent s'amuser tranquillement dans le mode Scénario, résoudre des casse-têtes avec le mode Défi ou tenter de garder leur sang-froid avec le mode Hardcore « où la moindre faute se paie cash ». De quoi contenter tout le monde, et les développeurs précisent même que la bande originale du jeu est directement incluse avec chaque exemplaire, de même qu'une BD racontant l'histoire de Charley.

Déjà disponible sur iOS et Android, Golf Club: Wasteland est désormais attendu en août 2021 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.