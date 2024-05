DECIMATED : un jeu de survie post-apocalyptique lancé sur Epic Store

Offrant aux joueurs la liberté d’explorer le terrain de jeu post-apocalyptique, DECIMATED ouvre un royaume où les joueurs façonnent leur propre destin en tant que citoyens humains luttant pour la survie, ou des flics cyborgs imposent l’ordre dans un monde où la nature et la technologie entrent en collision dans le chaos.

Un nouveau monde attend : Gameplay immersif et aventure sans pareil

Au cœur de DECIMATED se trouve un monde richement conçu et immersif qui teste les instincts de survie de chaque joueur à chaque tournant. Les joueurs s’engagent dans une bataille implacable pour l’existence contre les conséquences apocalyptiques, peuplées de créatures mutantes, de dangers environnementaux et de survivants rivaux. Ce riche récit est encore renforcé en offrant aux joueurs la possibilité de récupérer une technologie avancée, de découvrir des trésors cachés et de naviguer dans les périls d’une société fracturée au bord de la renaissance.

DECIMATED se présente comme un témoignage de survie, de stratégie et de résilience, offrant un bac à sable de possibilités infinies. Que ce soit pour réparer un véhicule endommagé par la bataille, construire des bases impénétrables, ou naviguer sur les marchés dangereux de ce nouveau monde, les joueurs peuvent embrasser la terre sans loi, affronter des robots dérangés, des bio-entités monstrueuses et d’autres mutants, tout en forgeant des alliances ou des rivalités avec d’autres joueurs pour tailler un semblant de civilisation au milieu du chaos.

Soutenu par 46 investisseurs et une communauté en croissance

Decimated a reçu une Epic Mega Grant et a été soutenu par 46 investisseurs en décembre 2021 après que le studio a été autofinancé en tant que start-up indépendante pendant 3 ans. Les développeurs de Fracture Labs ont reçu 34M$ de 180 investisseurs et ont accepté 3,5M$ de VC’s incluant Mechanism Capital, Spartan Capital, Polygon Ventures, Good Games Guild, Israël Blockchain Association, Dutch Crypto Investors et Metavest Capital pour n’en nommer que quelques-uns.

Depuis lors, la communauté Decimated a grandi pour atteindre 60k followers sur Twitter et 23k membres sur Discord, dont beaucoup participent aux tests alpha fermés.

Une quête de domination dans les terres désolées : le token DIO

Le gameplay économique prend un tournant révolutionnaire dans DECIMATED avec le token DIO, intégré dans le jeu en utilisant la chaîne Solana, et avec l’interopérabilité entre tous les jeux prévus par Fracture Labs. Cela crée une économie numérique en temps réel au sein de DECIMATED, incitant les joueurs pour chaque décision prise, ainsi que pour leurs efforts dans le jeu lui-même.

Chaque transaction, échange et trésor trouvé dans ce monde désolé est valorisé en DIO, reliant le jeu aux principes économiques du monde réel, rendant l’excitation de la découverte et du commerce de butin exponentiellement plus engageante.

Les moyens de gagner dans DECIMATED sont aussi variés que les terres désolées elles-mêmes. Les joueurs peuvent s’aventurer dans l’inconnu, récupérer des cargaisons et des technologies perdues, s’engager dans le commerce légal ou illicite pour revendiquer leur fortune. Que ce soit en tendant une embuscade à des convois pour du butin, en entreprenant des missions dangereuses, ou en échangeant des trouvailles précieuses sur le marché virtuel, le succès dans le paysage désolé de DECIMATED exige de l’esprit, du courage et un sens aigu de la stratégie.

Decimated dispose d’un système de classement qui récompense les meilleurs joueurs, qu’ils jouent en solo, en guildes ou en clans.

Dans une annonce récente, DECIMATED a confirmé son parrainage officiel de Token2049 Dubai, soulignant son engagement envers l’innovation, la technologie blockchain et l’économie numérique en plein essor, démontrant leur potentiel pour l’avenir à travers le prisme du jeu immersif. Ce parrainage souligne l’engagement de DECIMATED à forger un avenir où le jeu transcende le simple divertissement pour devenir une pierre angulaire des économies numériques dans les mondes virtuels, permettant aux joueurs de gagner de vraies récompenses à travers des tournois.

La communauté a vibré d’excitation pour la cotation de DECIMATED sur l’Epic Games Store en mai 2024. Alors que la date de lancement officiel n’a pas encore été annoncée, l’alpha ouvert est prévu pour la fin de 2024, et l’impatience autour de ce lancement grandit chaque jour alors que les joueurs et les fans sont encouragés à garder un œil sur ce qui sera nous l'espérons être une annonce marquante dans l’histoire du jeu en ligne.

À propos de DECIMATED

DECIMATED est l’avenir du jeu en ligne immersif, offrant une expérience dynamique de PvP et PvE en 3e personne dans un monde post-apocalyptique richement détaillé. Avec son économie numérique unique et ses possibilités infinies d’exploration, de combat et d’alliance, DECIMATED invite les joueurs à définir leur héritage dans un monde où chaque décision peut signifier la différence entre la survie et l’extinction. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://www.decimated.net.