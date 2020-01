Disaster Report 4: Summer Memories, le jeu de survie post-séisme enfin daté en Occident sur PS4, Switch et PC

La saga de jeux catastrophes Zettai Zetsumei Toshi a vu ses deux premiers épisodes paraître chez nous sous les noms de SOS: The Final Escape puis Raw Danger!, alors que le troisième volet sur PSP n'a lui jamais dépassé les frontières du Japon. Le développement du quatrième épisode fut des plus rocambolesques : d'abord prévu sur PS3, il a été annulé en 2011 suite aux séismes, aux tsunamis et aux incidents nucléaires qui ont tué des milliers de Nippons.

Granzella a laissé les esprits s'apaiser et a annoncé en 2015 un certain Disaster Report 4 Plus: Summer Memories, seulement lancé le 22 novembre 2018 sur PS4 et le 26 septembre 2019 sur Switch, au Japon. L'Occident savait qu'il allait pouvoir bénéficier du jeu grâce à NIS America, et connait désormais à quelle date il sera enfin servie : ce sera pour le 7 avril 2020 sur PC, PS4 et Switch, sous le titre simplifié de Disaster Report 4: Summer Memories. Sur consoles, une édition limitée à 89,99 € donne accès à un exemplaire du titre, un sac à dos Emergency et une étiquette d'identification, la bande-son sur CD et un coffret spécial.

Le jeu nous invitera à explorer une métropole en ruine suite à un séisme majeur, aider les rescapés en prenant les bonnes décisions, sortir de situations de crises et, avant tout, survivre. Une bande-annonce inédite fait le point sur ces originales mécaniques de gameplay.