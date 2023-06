Islands of Insight : bande-annonce, titre et infos pour le Project S de Behaviour et Lunarch

L'année dernière, Behaviour Interactive (Dead by Daylight) et Lunarch Studios (Prismata) teasaient Project S, un jeu de réflexion et d'aventure en monde ouvert. Le titre a refait parler de lui à l'occasion du PC Gaming Show avec un vrai nom et surtout une première bande-annonce, à découvrir juste ici :

Islands of Insight sera donc bien un jeu d'aventure en monde ouvert avec des énigmes à résoudre. Les joueurs seront plongés dans un monde de fantasy composé d'îles flottantes, et il faudra se creuser les méninges sur des casse-têtes aussi bien pensés pour les néophytes que les habitués du genre. L'aventure sera à faire en solo, mais aussi en coopération avec des amis en ligne.

Islands of Insight est attendu à une date encore inconnue, pour l'instant uniquement sur PC.