Projet S : un curieux jeu de réflexion teasé par les développeurs de Dead by Daylight

Behaviour Interactive est prolifique. Il vient de lancer Hooked on You, s'apprête à sortir le Chapitre Resident Evil: Project W de Dead by Daylight, proposera à la rentrée Flippin Misfits et l'année prochaine débarquera Meet Your Maker. Mais cette fois, le studio va avancer main dans la main avec Lunarch Studios (Prismata) pour Project S, dont voici une première bande-annonce teaser :

Project S se présente comme un jeu de réflexion et d'aventure en monde ouvert, qui sera jouable en solo, en coopération et en multijoueur. Le titre nous demandera de résoudre des énigmes au travers de quêtes, avec des modes multijoueurs et des personnages à faire évoluer. Voici les points clés de Project S :

Une aventure partagée

Découvrez le monde autour de vous dans divers modes de jeu en solo ou en multijoueur. Partagez le sentiment de la découverte tandis que vous vous aventurez en ces lieux avec d’autres à votre propre rythme, ou profitez de la tranquillité des résolutions de jeux de réflexion en mode solo.

Îles dans le ciel

Explorez un mystérieux royaume d’îles suspendues dans le ciel. Chaque zone de ce vaste monde ouvert déploie des vues impressionnantes, des écosystèmes distincts et des architectures antiques, créant ainsi une ambiance de beauté sereine pour chaque jeu de réflexion que vous rencontrez. Accomplissez des quêtes, trouvez des secrets, et découvrez de nouvelles îles à mesure que se déroulent vos voyages.

Panorama de jeux de réflexion

Recherchez et résolvez une énorme variété de types de jeux de réflexion intégrés au paysage. Depuis les énigmes jouant avec les perspectives aux labyrinthes en 3D en passant par la logique basée sur les grilles, les défis environnementaux et bien d’autres, des créations artisanales de concepteurs de jeux de réflexion parmi les plus innovants emplissent le monde autour de vous.

Maîtrise et progression

Affûtez votre esprit et faites passer votre maîtrise des différents types de jeux de réflexion au niveau supérieur à chaque nouvelle résolution. À mesure que votre sagesse croîtra, vous débloquerez de nouvelles zones, recevrez de nouvelles quêtes et gagnerez de nouvelles capacités pour vous aider dans votre aventure.

Mystères révélés

Dévoilez une mythologie passionnante de savoir et d’illumination au cours de votre périple. En tant qu’étincelle de sagesse dotée d’une forme physique, découvrez-en plus sur l’être qui vous a donné la vie, les origines et le sort de cet étrange monde de jeux de réflexion et le rôle que vous devez y jouer.