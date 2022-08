Flippin Misfits : un jeu de combat multijoueur à la gravité changeante annoncée en vidéo

En marge de Dead by Daylight, Behaviour Interactive innove et après Meet Your Maker, il présente Flippin Misfits, un jeu de combat en 3D de deux à quatre joueurs qui fera la part belle aux affrontements dans un vaisseau où il est possible de changer la gravité, pour des batailles renversantes.

Flippin Misfits met en scène le gang du même nom, qui vient de voler le Non-Être, un vaisseau spatial situé entre trois trous noirs. Le groupe a transformé ce navire volant en terrain de jeu pour des combats où il faudra inverser la gravité pour surprendre ses adversaires et les vaincre. Voici ce qu'il faut retenir :

De l'action multijoueur fulgurante Rejoignez des matchs en ligne de 2 à 4 joueurs et engrangez les frags contre vos amis ou de parfaits inconnus. Les réapparitions sont instantanées, autant dire que l'action est non-stop, surtout que les parties rapides encouragent le syndrome « allez, une dernière ». Gladiateurs gravitationnels Contrôlez la gravité pour en faire votre meilleure arme. Vivez des combats avec une mobilité encore jamais vue : en un clin d'œil, vous pouvez inverser à volonté votre gravité personnelle entre le sol, le plafond, les murs. Les poursuites peuvent aboutir n'importe où, les attaques peuvent venir de partout, bref : le chaos oui, mais le chaos contrôlé. Bienvenue dans l'Arkade Si vos adversaires ne vous tuent pas, ces arènes risquent de s'en charger. Entre les terrains de jeu couverts de graffitis et les extérieurs spatiaux, les arènes de l'Arkade sont conçues pour s'amuser avec la gravité. Chacune offre un cocktail de possibilités et d'obstacles tels que des fosses de lave, des fusées enflammées, des mines à la dérive et des haut-parleurs si puissants qu'ils vous feront tomber à la renverse. Place aux mods ! Au début de chaque manche, vous choisissez vos power-ups de combat et de déplacement parmi un assortiment aléatoire. Avec 35 mods différents par manche, ça fait... (compte sur ses doigts) trouze mille variantes de partie différentes. Vous vous faites défoncer ? Pas de souci : le score le plus bas choisit les power-ups en premier.

Flippin Misfits est déjà attendu dans le courant du mois de septembre 2022, uniquement sur Steam.