Meet Your Maker : un jeu de construction et de pillage communautaire dévoilé par les créateurs de Dead by Daylight

Behaviour Interactive est connu pour son jeu multijoueur au gameplay asymétrique Dead by Daylight, qui accueillera un nouveau Chapitre avec Resident Evil, mais le studio a présenté cette semaine un titre qui n'a rien à voir. Meet Your Maker est un jeu de construction et de pillage où les niveaux sont créés par les joueurs.

Un jeu pour le moins intrigant, avec une caméra à la première personne et un gameplay mélangeant création et infiltration. Il faudra ainsi bâtir des avant-postes bourrés de pièges pour se défendre et prendre d'assaut les créations des autres joueurs. Voici une présentation de Meet Your Maker et de son univers :

Dans ce monde à l’agonie, les joueurs incarnent le Gardien, serviteur de la Chimère, une expérience vivante créée en dernier recours pour sauver la vie sur Terre. Ils se retrouveront dans une bataille tactique pour la ressource la plus convoitée de la planète et la clé de l’évolution de la Chimère : du Matériel Génétique pur. Mais l’obtenir ne sera pas aisé. Les joueurs devront construire et fortifier des avant-postes labyrinthiques qui extraient et gardent le précieux MatGen, ou infiltrer et déjouer les créations des autres joueurs pour en récolter davantage. Chaque avant-poste dans le jeu étant construit par les joueurs, le contenu généré par les utilisateurs est la force directrice de l’aventure. La construction consiste à créer des avant-postes conçus pour attirer, rouler et tuer les joueurs intrusifs. Pour ce faire, les joueurs combineront un immense choix de gardes, de pièges et de blocs personnalisables tout en créant stratégiquement leur chef-d’œuvre fatal. Le système d’enregistrement d’IA novateur permet aux joueurs de préenregistrer des chemins de patrouille pour leurs gardes afin de surprendre et de déferler sur les pilleurs. De l’autre côté, les joueurs devront aussi mener des raids sur les avant-postes créés par d’autres. Chaque avant-poste éprouvera leur cran, leur jugeote et leurs réflexes tandis qu’ils tentent de s’y introduire, de s’emparer du MatGen et de s’en tirer en un seul morceau. Il n’y aura jamais deux avant-postes identiques, ce qui confère une expérience avec une immense rejouabilité.

Ash Pannell, directeur créatif, rajoute :

Behaviour Interactif est célèbre pour la création de moments uniques pour les joueurs et Meet Your Maker fait clairement honneur à cette réputation. Le jeu est construit sur du CGU (Contenu Généré par les Utilisateurs) et crée de profonds liens sociaux, que vous jouiez en solo ou en coop. En tant que bâtisseur, partagez votre avant-poste méticuleusement érigé et regardez les autres joueurs s’y mesurer grâce à notre système de relecture. On ne se lasse jamais de voir les autres mourir. Vous récolterez des récompenses et apprendrez comment renforcer votre création. En tant que pilleur, vous essayerez, vous mourrez, vous recommencerez et finalement vous gagnerez la connaissance pour extraire ce MatGen et partir victorieusement. Dans les deux cas, c’est hautement divertissant et toujours amusant à regarder. Les joueurs peuvent s’attendre à avoir le jeu en main en 2023, et entretemps ils peuvent s’inscrire sur le site internet de Meet Your Maker pour tenter de participer au playtest fermé qui débute le 23 août.

Comme vous venez de le lire, il faudra être patient avant de mettre les mains sur Meet Your Maker, qui n'est pas attendu avant l'année prochaine sur PC (Steam), PlayStation 4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X|S.