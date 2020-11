Super Mario Maker : le jeu Wii U bientôt retiré de l'eShop et privé d'une partie de ses fonctionnalités

Super Mario Maker 2 a eu le droit à une dernière mise à jour de contenu plus tôt cette année, mais il est loin de devoir tirer sa révérence : la communauté va en effet continuer à le faire vivre pendant encore quelques années sur Switch. En revanche, Nintendo a décidé de mettre fin à une partie des services de son prédécesseur, Super Mario Maker sur Wii U.

À partir du 31 mars 2021, il ne sera plus possible de publier des stages en ligne, et le site communautaire Super Mario Maker Bookmark sera clôturé. Il sera toujours possible de jouer à ceux déjà diffusés, mais pas d'en exporter de nouveaux en ligne. L'éditeur a donc pris la décision de retirer de l'eShop ce jeu amputé d'une partie de ses fonctionnalités, à compter du 13 janvier 2021 : seuls ceux qui l'ont déjà acheté pourront le retélécharger.

Services mis à l'arrêt Possibilité de publier des stages en ligne avec Super Mario Maker sur Wii U.

Site web Super Mario Maker Bookmark.

Par conséquent, les fonctionnalités suivantes du mode Stages du monde cesseront elles aussi d'être accessibles :

Mise à jour du classement des stages aimés ;



Recherche dans les stages marqués.

Si vous voulez continuer de profiter de Super Mario Maker en version numérique, pensez donc à l'acheter au plus vite. La version physique est elle toujours disponible au prix de 29,99 €.

