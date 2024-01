3DS et Wii U : la mort des consoles Nintendo datée, c'est pour bientôt

Alors que les rumeurs laissent penser que la prochaine console de Nintendo sortirait cette année et que la Switch fêtera prochainement ses sept ans, certains joueurs s'amusent encore sur les anciennes machines du constructeur japonais, à savoir la Wii U dans le salon et la 3DS portable.

Cependant, comme l'avait annoncé Nintendo en octobre dernier, les serveurs des jeux Wii U et 3DS vont fermer prochainement, nous avons désormais une date précise : le 8 avril 2024, tous les services en ligne vont être coupés, il ne sera plus possible de jouer en multijoueur en ligne. Pour rappel, l'eShop et les fonctionnalités sociales ont déjà été désactivées sur ces consoles l'année dernière, mais cette fois, c'est terminé, la Wii U et la 3DS sont totalement abandonnées. La Banque Pokémon et Poké Transfert, ainsi que StreetPass, échappent quand même à cet arrêt, contrairement à SpotPass.

Bien sûr, vous pourrez toujours télécharger vos jeux numériques depuis votre bibliothèque virtuelle, « dans l'immédiat » comme le précise le constructeur, et profiter de toutes les fonctionnalités hors-ligne des deux consoles, mais c'est quand même une sacrée page qui se tourne. Nintendo a rappelé que la Switch sera supportée pendant encore plusieurs années, mais elle aussi subira sans aucun doute le même sort à l'avenir.

Vous pouvez retrouver la Switch OLED Édition Limitée Mario (Rouge) à partir de 319,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.