3DS et Wii U : cette fois, c'est vraiment la fin, Nintendo enfonce le clou dans le cercueil

Au fil des années, les anciennes consoles de Nintendo sont mises au rebut par le constructeur et cela survient bien plus vite que nous aurions pu l'espérer. Ainsi, depuis mars dernier, il n'est plus possible d'acheter de contenu sur l'eShop des 3DS et Wii U, tandis que le partage d'images sur les réseaux sociaux depuis ces appareils a été désactivé suite à un changement plus global. Ce mercredi, c'est une annonce signant véritablement la fin de vie de ces machines qui a été effectuée, puisqu'en avril 2024, les serveurs des jeux 3DS et Wii U vont tout simplement être arrêtés. Oui, alors que nous apprenions en août dernier que ceux de Mario Kart 8 et Splatoon n'étaient enfin plus en maintenance, ce n'était finalement qu'un sursis.

La seule « bonne » nouvelle concerne les joueurs de Pokémon qui vont pouvoir continuer à utiliser la Banque Pokémon et le Poké Transfert, les serveurs étant sans doute directement gérés par The Pokémon Company. La possibilité de retélécharger nos jeux achetés et des mises à jour restera encore accessible, mais pour combien de temps ?

Annonce de la fin des services en ligne pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U

Merci pour le soutien continu que vous accordez à nos produits. À partir d'avril 2024, le jeu en ligne et d'autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels Nintendo 3DS* et Wii U. Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements sur Internet et la distribution de données. D'autres informations relatives aux badges [vignettes] obtenus dans Nintendo Badge Arcade pour décorer le menu HOME de la Nintendo 3DS sont disponibles ici. La date et le déroulement précis de la fin des services en ligne seront annoncés ultérieurement. Notez que si un évènement rendant compliquée la continuité des services en ligne pour Nintendo 3DS et Wii U venait à se produire, nous pourrions être amenés à mettre fin à ces services plus tôt que prévu. Nous remercions sincèrement les joueuses et les joueurs d'avoir utilisé les services en ligne pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U pendant si longtemps et les prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. *Ceci inclut des logiciels exclusifs à la New Nintendo 3DS. Q&A Pourrai-je continuer de jouer hors ligne après la fin des services en ligne ? Oui. Les joueurs pourront continuer de profiter des fonctionnalités et modes de jeu ne nécessitant pas de communication en ligne. Certaines fonctionnalités en ligne seront-elles toujours disponibles après la fin théorique des services en ligne ? Il sera toujours possible d'utiliser les services en ligne pour les logiciels suivants, mais cela pourrait également changer plus tard : Banque Pokémon et Poké Transfert. Mettez-vous aussi fin aux services en ligne pour des logiciels d'autres éditeurs que Nintendo ? À quelques exceptions près, tous les services en ligne des logiciels Nintendo 3DS et Wii U prendront fin. Contactez les éditeurs pour en savoir plus sur les services en ligne de leurs logiciels. Sera-t-il toujours possible de télécharger des données de mise à jour ou de retélécharger des logiciels achetés précédemment ? Dans l'immédiat, il sera toujours possible de télécharger des données de mise à jour ou de retélécharger des logiciels et du contenu téléchargeable que vous avez achetés dans le Nintendo eShop. Lorsque les services en ligne prendront fin, StreetPass et SpotPass cesseront-ils aussi d'être disponibles ? StreetPass utilise la communication locale entre des consoles de la famille Nintendo 3DS, ce qui veut dire que la fonctionnalité sera toujours disponible, même après la fin des services en ligne. Cependant, comme SpotPass est basé sur la communication en ligne, cette fonctionnalité ne sera plus disponible. Par exemple, vous pourrez continuer d'utiliser StreetPass sur la place Mii StreetPass qui est préinstallée sur les consoles de la famille Nintendo 3DS, mais vous ne pourrez plus profiter des fonctionnalités utilisant la communication en ligne (comme recevoir des pièces dans Puzzle Troc).

Avec la Switch 2 à l'horizon (ou quel que soit son nom), Nintendo continue donc de faire le ménage. La Switch a elle encore de beaux jours devant elle, espérons-le