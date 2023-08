Wii U : surprise, vous pourrez bientôt rejouer en ligne à Mario Kart 8 et Splatoon sur l'ancienne console de Nintendo !

Alors que la Switch a déjà plus de 6 ans, elle qui a été lancée le 3 mars 2017, et que tout porte à croire que sa successeure sera lancée l'année prochaine (rumeur ou pas, ce serait assez logique après tout), Nintendo nous reparle en ce mercredi 2 août pluvieux de la Wii U, qui n'a malheureusement pas connu le succès espéré par le constructeur. Vous l'ignoriez peut-être, mais une « opération de maintenance urgente » avait été lancée le vendredi 3 mars 2023 pour « corriger une vulnérabilité liée au jeu en ligne » de Splatoon premier du nom et Mario Kart 8. Eh oui, cela fait 5 mois qu'il n'est plus possible de s'amuser sur la Toile à ces anciens épisodes, quand bien même le online était censé rester opérationnel malgré l'impossibilité d'acheter du contenu sur l'eShop de la console, entre autres services stoppés.

Bonne nouvelle, c'est donc à partir de ce jeudi 3 août 2023 que les serveurs vont redevenir opérationnels, une excellente nouvelle pour les aficionados de ces deux jeux.

Wii U - Splatoon et Mario Kart 8 - Annonce concernant la fin de l'opération de maintenance actuelle En mars 2023, Nintendo a mis en pause les services réseau pour les jeux Wii U Splatoon et Mario Kart 8 pour corriger une vulnérabilité liée au jeu en ligne. Le problème est maintenant corrigé, et nous rétablirons le jeu en ligne pour ces jeux à la date indiquée ci-dessous. Veuillez accepter nos plus sincères excuses pour la longue attente occasionnée. 3 août 2023 : reprise du service

* Pour recommencer à jouer en ligne, il est nécessaire de télécharger une nouvelle mise à jour pour chaque jeu à partir de la date indiquée ci-dessus. Si de nouveaux problèmes rendant difficile la prise en charge du jeu en ligne apparaissent, nous pourrions devoir interrompre le service de jeu en ligne pour les jeux Wii U Splatoon et Mario Kart 8 avec un court préavis. Si cela devait se produire, notez que le jeu hors ligne continuerait de fonctionner normalement. Merci pour votre patience et votre compréhension.

