MISE À JOUR Nintendo 3DS et Wii U : des firmwares 11.16.0-48 et 5.5.6 disponibles

Plus aucun jeu ne sort sur 3DS et encore moins Wii U depuis plusieurs années maintenant, mais Nintendo est toujours en train de gérer leur fin de vie en douceur. Il vient ainsi par surprise de déployer des mises à jour du firmware pour les 2 consoles, plus d'un an après les dernières en date.

Dès aujourd'hui, vous pouvez ainsi passer le logiciel système de votre Nintendo Wii U en version 5.5.6, et celui de la Nintendo 3DS en version 11.16.0-48. Dans les 2 cas, le changelog est le même :

Amélioration de la stabilité du système et autres ajustements D'autres améliorations et des ajustements mineurs ont été apportés à la stabilité du système afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Ces patchs n'ont donc pas d'objectif officiel, mais ils ont certainement à voir avec la désactivation des options d'achat de logiciels sur l'eShop. Depuis ce 29 août, il est en effet impossible d’utiliser une carte Nintendo eShop pour ajouter des fonds à un compte dans le Nintendo eShop sur Wii U ou la famille de consoles Nintendo 3DS, et ces mises à jour viennent visiblement de bloquer cette fonctionnalité. La prochaine étape est pour le 27 mars 2023, date à laquelle il ne sera plus possible d'utiliser des codes de téléchargement ou de déverrouiller un jeu free-to-play, mais il sera encore possible de retélécharger des logiciels, d'y jouer en ligne et de les mettre à jour.

