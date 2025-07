My Hero Academia: All’s Justice, un nouveau jeu de combat explosif centré sur la bataille finale annoncé !

Annoncé officiellement par Bandai Namco il y a quelques heures, My Hero Academia: All’s Justice promet une expérience inédite sur PlayStation, Xbox et PC ; en oubliant la Switch 2 au passage... Ce nouvel épisode développé par Byking se présente comme un jeu d’action et de combat centré sur l’arc final du célèbre manga de Kôhei Horikoshi. La promesse est claire : celle de plonger directement dans le point culminant de l’histoire, là où tout se joue.

Le producteur Aoba Miyazaki l’assure : My Hero Academia: All’s Justice a été pensé pour les fans de longue date comme pour les amateurs d’anime à la recherche de sensations fortes. Le titre proposera une relecture vidéoludique de l’ultime bataille, avec une approche inédite différente de celle de l’anime, qui est d’ailleurs en pleine production pour sa dernière saison. L’objectif ? Faire ressentir toute l’intensité du conflit avec une mise en scène spectaculaire, des graphismes fidèles au matériau original, et une jouabilité accessible à tous.

Le casting promet d’être généreux, tous les élèves de la classe 1-A seront jouables pour la première fois dans un jeu console My Hero Academia. À cela s’ajoutent des personnages emblématiques de l’arc final, avec leurs nouvelles formes et techniques spéciales. Chaque alter (Quirk) a été reproduit avec un soin particulier pour offrir des combats dynamiques, stratégiques et visuellement percutants. L’équipe évoque également un nouveau système de progression, baptisé “Rising”, qui permettra de libérer le plein potentiel des héros en combat.

Pensé pour être aussi fluide que stratégique, le gameplay proposera des affrontements en 3v3 avec la possibilité de changer de personnage à la volée pour enchaîner les combos. Le système a été conçu pour convenir autant aux habitués des jeux de combat qu’aux fans de l’anime, avec des mécaniques faciles à prendre en main, mais assez profondes pour créer des duels mémorables.

Qu’est-ce que MY HERO ACADEMIA: All's Justice ?

Il s'agit du tout nouveau jeu vidéo de la franchise My Hero Academia, qui couvre le dernier arc de My Hero Academia : un jeu d'action et de combat centré sur la bataille finale, point culminant de l'histoire de l’anime.

Les fans suivront Deku et les aventures d'autres personnages dans la guerre finale entre les Héros et les Super-vilains, et pourront vivre le monumental affrontement décisif entre One For All et All For One.

Les joueurs pourront profiter de l'histoire originale de My Hero Academia et vivre de spectaculaires combats à 3 contre 3 !

MY HERO ACADEMIA: All's Justice est un jeu de baston en arène 3D où vos personnages préférés de la franchise My Hero Academia s’affrontent sous leur apparence la plus récente et la plus puissante, dans un système de combat sophistiqué qui met en scène leurs Alters dans toute leur splendeur !

Personnages jouables de MY HERO ACADEMIA: All's Justice

Aoba Miyazaki, producteur de MY HERO ACADEMIA: All's Justice, a annoncé que le jeu comprendra une vaste galerie de personnages tout droit sortis de l’anime.

Les personnages préférés des fans qui jouent un rôle clé dans l’apogée de l’histoire se joindront à la bataille, et vous pourrez même utiliser leurs nouvelles techniques et apparences tirées tout droit de cet ultime affrontement.

De plus, pour la première fois dans un jeu console My Hero Academia, tous les membres de la seconde A sont jouables !

Lancez-vous dans des combats où l’Alter unique de chaque personnage prend vie avec un niveau de détail fidèle à l’œuvre originale !

MY HERO ACADEMIA: All's Justice – Détails du système de combat

L'équipe de développement a conçu le système de combat de ce jeu pour qu'il soit intuitif et accessible, afin que les amateurs d'anime comme les passionnés de jeux vidéo puissent profiter du frisson d’exaltants combats d’Alters alliant stratégie et action.

Participez à d'intenses combats à 3 contre 3, où vous composerez des équipes allant jusqu’à trois personnages et enchaînerez vos attaques en passant d’un perso à l’autre.

Un nouveau système « d’Envol » permettant de libérer tout le potentiel de vos personnages et d'augmenter considérablement leur puissance a également été mis en place.

Plus d'informations sur le système de combat seront bientôt dévoilées, alors restez à l'affût !

Le jeu est en cours de développement, en parallèle de la production de la dernière saison de l'anime.

Les joueurs pourront découvrir une version unique de la bataille finale dans le jeu, différente de celle de l'anime, et vivre l'intensité de cet ultime combat avec de superbes graphismes qui, nous l'espérons, rendront justice à l'incroyable qualité artistique de l'œuvre originale.