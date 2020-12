DISNEY+ : Falcon et le Soldat de l'Hiver, premier trailer de haut vol et date de sortie pour la série sur les héritiers de Captain America

Parmi les nombreuses séries de la Phase 4 du Marvel Cinematic Universe, nous retrouvons Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui mettra en scène le duo Anthony Mackie et Sebastian Stan. Nous avions pu en voir quelques scènes en tout début d'année et c'est lors de l'Investor Day qu'une première bande-annonce a enfin été diffusée.

Bande-annonce en VF

Sans surprise, l'action y occupera une place de choix et sera visiblement de qualité, de même que la question de l'héritage de Captain America et du symbole qu'il représentait, qui suite à Avengers: Endgame a légué son bouclier à Falcon. Parmi les visages familiers de la vidéo, nous retrouvons le Baron Zemo (Daniel Bruhl), tandis qu'U.S. Agent (Wyatt Russell) apparaît à nouveau de dos lors de la scène du stade. Et évidemment, nous retrouverons l'humour propre aux productions Marvel. Enfin, la date de lancement de série a été donnée et ce sera pour le 19 mars 2021 sur Disney+.

Bande-annonce en VOSTFR

Pour en profiter, il faudra donc vous abonner au SVOD dont l'abonnement coûte 6,99 € par mois.