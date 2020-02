DISNEY+ : un premier aperçu de The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision et Loki en vidéo

La Phase 4 du MCU passera bien entendu par plusieurs nouveaux longs-métrages à commencer par Black Widow, qui s'est offert un spot TV lors du Super Bowl. Pour autant, Marvel Studios va continuer d'étendre son univers avec plusieurs séries inédites voyant le jour exclusivement sur Disney+, qui ont également eu droit à un coup de projecteur à l'occasion du Big Game.

En 30 secondes, nous découvrons ainsi les premières séquences de trois des séries qui arriveront dans le catalogue du service, à savoir The Falcon and The Winter Soldier (2020), WandaVision (2020) et Loki (2021).

La première fera revenir Sam Wilson (Anthony Mackie) que nous voyons récupérer le bouclier de Steve Rogers et dans une scène aérienne en costume de Faucon, ainsi que Bucky (Sebastian Stan), le Soldat de l'Hiver repenti que nous retrouvons un pistolet en main puis aux côtés de Sam. Pour bien coller au thème du Super Bowl, nous voyons un personnage à l'allure de Captain America paradant de dos sur un terrain, mais qui s'avère être U.S. Agent (Wyatt Russell), un super-héros connu des lecteurs de comics et qui intégrera le MCU avec la série.

La deuxième série, qui a vu sa sortie avancée à cette année, reste pour le moment un grand mystère et ce ne sont pas ces premiers plans qui vont nous aider à y voir plus clair. En effet, Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) peuvent y être aperçus dans des passages dignes d'une sitcom dont certains sont en noir et blanc. L'actrice arbore par ailleurs différents looks, dont un qui fera particulièrement plaisir aux fans des comics puisqu'il s'agit du costume original de la Sorcière Rouge ! Notez également la présence de deux berceaux, signifiant que Wiccan et Speed pourraient faire leur arrivée dans cet univers d'une manière ou d'une autre.

Enfin, la troisième production au logo changeant verra le retour du frère de Thor campé par Tom Hiddleston, qui est bien décidé à détruire le lieu où il est visiblement retenu captif. Vous noterez d'ailleurs sur sa tenue un sigle pouvant se lire TVA, nous faisant penser que l'intrigue tournerait autour de la Time Variance Authority. Cette organisation surveillant le multivers et Loki étant apparemment liée au futur film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, au titre plus qu'évocateur, il y a déjà de quoi imaginer bien des choses.

Ces trois séries ont encore bien le temps de pleinement se dévoiler avant leur arrivée sur Disney+, mais cet avant-goût a clairement de quoi exciter les fans.